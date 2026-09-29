Vojvoda lapidó a Diego Milito tras irse de Racing: "No se puede esconder la realidad"

La crisis deportiva en Racing continúa en varios frentes. Por un lado, el entrenador Juan Pablo Vojvoda lapidó al presidente Diego Milito por el mezquino mercado de pases. Por el otro, Marcos Rojo se acerca a Estudiantes de La Plata y todo indica que Sebastián "Chirola" Romero será el director técnico interino hasta el final del 2026.

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Se trató de una mañana movida para la "Academia" en la jornada del martes 29 de septiembre. El DT que acaba de marcharse dialogó con DSports Radio y ESPN, donde dejó en claro que los refuerzos no estuvieron a la altura de las circunstancias para ser competitivos en los dos frentes de este segundo semestre: el Torneo Clausura del fútbol argentino y la Copa Argentina.

Al mismo tiempo, Rojo presiona para volver al "Pincha" a disputar las semifinales de la Copa Libertadores. Por si fuese poco, el nuevo DT definitivo deberá esperar hasta diciembre próximo, por lo que el plantel profesional afrontará los seis partidos que quedan en el año con Romero al mando.

Vojvoda dejó en claro que Racing necesitaba más jerarquía: "Boca tiene jugadores mundialistas"

Vojvoda lapidó a Milito por el mercado de pases, tras irse de Racing.

El estratega, que acaba de marcharse tras la derrota por 3-2 frente a Boca Juniors en la Copa Argentina, disparó que "no se puede esconder la realidad...". Incluso, reconoció: "El otro día nos faltó algo más. Boca, más allá de los chicos, tiene jugadores que han jugado y ganado Mundiales. En este mercado, Racing hizo una transición y todos lo sabemos".

Al mismo tiempo, aclaró que su máximo anhelo era continuar en el cargo, aunque se fue de común acuerdo para descomprimir la situación: "Yo estaba firme para seguir, pero entendí la situación...". "No quería abandonar a los jugadores, pero es una decisión que se toma en momentos donde los resultados no se estaban consiguiendo. El golpe de este partido con Boca terminó siendo muy duro", admitió el ex Defensa y Justicia.

Incluso, Vojvoda dejó en claro que la suspensión de la conferencia de prensa en Racing luego de la eliminación no fue una determinación propia, sino de la institución: "No tenía problema en hablar post partido de Boca. Fue una decisión del club y la acepté. Estaba dolido, pero no tenía problema en dar la cara y lo mismo el vestuario". En esa línea, el ex Newell´s remarcó: "Hoy voy a despedirme del plantel. A veces es dificil separar el entrenador de la persona y en Racing me ha pasado en las conferencias de prensa, donde he dicho cosas que también se las decía a los jugadores".

A la hora de hacer autocrítica, el cordobés manifestó: “Todavía le estoy dando vuelta a los tres cabezazos en el área, y soy uno de los responsables de eso. Ir ganando 2-0 y después faltaban 10 segundos para los penales… Y después, en los penales podía pasar cualquier cosa“. En cuanto al plan de partido que salió mal en Rosario, comentó: “Habíamos planteado un plan de juego que se siguió durante todo el primer tiempo y hasta la mitad del segundo, hasta que empezaron a llegar los goles de Boca". Finalmente, Vojvoda recordó: “En el partido ante Huracán, vi un vestuario golpeado y les expresé mi respaldo a los jugadores porque sentía que podíamos revertir nuestro presente. Aún sigo lastimado y golpeado“.

Rojo, a un paso de volver a Estudiantes

Las conversaciones entre el zaguero de 36 años y el club que lo vio nacer avanzan a paso firme, aunque Racing quiere que se quede para jugar los seis partidos que restan hasta el final de su contrato en diciembre. El futbolista entiende que su ciclo en Avellaneda está cumplido y sueña con ganar la Libertadores con el "León", que disputará las semifinales frente a Flamengo de Brasil. Todo indica que durante la tarde, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos, se tomará una decisión luego de una charla entre el propio Rojo y Milito en el "Cilindro".

"Chirola" Romero será el DT interino hasta diciembre, ¿y en 2027 quién llega?

Mientras tanto, la dirigencia ya determinó que Romero será el DT interino hasta fin de año, cuando habrá mayores chances de contratar un entrenador para que inicie la pretemporada en enero del 2027, con el mercado de pases incluido. Los nombres que se mencionan hasta el momento son los de Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, quienes culminarán sus vínculos en diciembre con Vélez y Argentinos respectivamente. También aparecen en la órbita Eduardo "Chacho" Coudet, Diego Cocca, Luis Zubeldía, Sebastián Beccacece y Gustavo Quinteros.