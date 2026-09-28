Adiós Racing: Juan Pablo Vojvoda se va y ya suenan 4 ex para reemplazarlo

Juan Pablo Vojvoda no es más el entrenador de Racing, después de la eliminación frente a Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El presidente Diego Milito y el Director Deportivo Sebastián Saja dialogaron con el director técnico y llegaron a una decisión de común acuerdo, para descomprimir la situación en un clima de crisis en el club de Avellaneda. Ahora, arreglarán los detalles finales para la rescisión de su vínculo.

{{{htmlAmp}}}

Con el plantel profesional que tuvo el lunes 28 de septiembre libre y regresará a los entrenamientos el martes 29, por ahora se harán cargo Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued, campeones con la Reserva en el primer semestre. Todo indica que ambos ex Gimnasia de La Plata se harán cargo hasta diciembre próximo.

Quiénes son los candidatos a reemplazar a Vojvoda como DT de Racing

Mientras tanto, ya suenan cuatro ex DTs de la "Academia" para reemplazar a Vojvoda: Eduardo "Chacho" Coudet, Diego Cocca, Sebastián Beccacece y Luis Zubeldía. Igualmente, es muy prematuro todavía como para conocer quién podría calzarse el buzo en breve de cara al 2027.

La cuestión es que los dos primeros mencionados, campeones con la "Academia", no terminaron con una relación óptima con Milito. El mandamás de la entidad de Avellaneda tuvo roces con ambos, con Coudet cuando fue el Secretario Técnico y con Cocca cuando fue futbolista. Sin embargo, el "Príncipe" estaría dispuesto a conversar para limar asperezas y que puedan llegar a volver al banco de los suplentes en todo caso.

Por otro lado, Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez son del gusto de la Comisión Directiva, aunque serán posibles recién en diciembre porque culminarán sus contratos con Vélez y Argentinos Juniors respectivamente.

Vojvoda se va de Racing luego de apenas 13 partidos.

Vojvoda fracasó como DT de Racing: afuera de todo y malos cambios

La "Academia" es uno de los peores equipos del Torneo Clausura 2026, está fuera de los ocho que clasifican a los playoffs por la Zona B a seis fechas del cierre de la etapa regular y afuera también de la zona de clasificación a los torneos internacionales del 2027. Para colmo, quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Boca en un partido que ganaba por 2-0 hasta los 70 minutos.

Las modificaciones erróneas en los segundos tiempos, los malos planteos iniciales y las decisiones inexplicables con algunos futbolistas marginados como Nazareno Colombo, Alejandro Tello y Duván Vergara fueron la gota que rebasó el vaso. Claramente, el ex Defensa y Justicia demostró que no estuvo a la altura de las circunstancias y que le pesó ser el DT de un equipo grande del fútbol argentino.

Los próximos 6 partidos de Racing en el Torneo Clausura

Fecha Rival Condición Día y Horario (Argentina) Fecha 11 Estudiantes (Río Cuarto) Visitante Domingo 4 de octubre, 21:30 hs Fecha 12 Belgrano Local Domingo 11 de octubre, 19:15 hs Fecha 13 Independiente Local A confirmar. Fecha 14 River Plate Visitante A confirmar. Fecha 15 Aldosivi Local A confirmar. Fecha 16 Barracas Central Visitante A confirmar.

Los números de Vojvoda en Racing