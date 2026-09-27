Video: el 2 a 0 de Maravilla Martínez para Racing ante Boca por Copa Argentina

Adrián Martínez anotó el 2 a 0 y estiró la ventaja en el duelo entre Racing Club y Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina. 'Maravilla' aprovechó un rebote a la salida de un córner y una asistencia de cabeza del juvenil Mateo Martínez para definir con potencia casi adentro del área chica y vencer al arquero Leandro Brey. Leandro Paredes, quien se quedó abajo del arco y tardó en salir a cortar su marca, quedó señalado como uno de los responsables en el tanto.

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