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Video: así fue el gol olímpico de Gastón Lodico en Racing vs. Boca por Copa Argentina

Video: el impresionante gol olímpico de Gastón Lodico en Racing vs. Boca por Copa Argentina.

27 de septiembre, 2026 | 17.28
Racing Club, Boca Juniors, Copa Argentina, Gastón Lodico, fútbol argentino

Gastón Lodico abrió el marcador en el duelo entre Racing y Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina con un gol olímpico de antología. A los 19 minutos del primer tiempo, el volante de la 'Academia' soltó un disparo a la salida de un córner que, con un efecto preciso, pasó por encima de Leandro Brey y entró en el segundo palo para desatar la locura de los hinchas del cuadro de Avellaneda. Con su primer gol en el club, el 'Gato' le da parcialmente un triunfo vital para continuar con chances en el certamen.

Cómo está el historial entre Boca y Racing

El "Xeneize" y la "Academia" se enfrentaron en 224 oportunidades a lo largo de la historia. Boca lidera el historial con un total de 94 triunfos, mientras que los de Avellaneda acumulan 75 y los 55 encuentros restantes terminaron en empate. La última vez que se vieron las caras fue por la sexta fecha del Torneo Clausura en el Cilindro donde empataron 1 a 1. Marcos Rojo abrió la cuenta de penal y Miguel Merentiel empató para el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

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