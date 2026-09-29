Después de la eliminación, Marcos Rojo negocia para abandonar Racing e irse a otro club argentino

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra en un momento bastante particular porque, pese a estar cerrado, hay chances de que Marcos Rojo cambie de equipo. Esto cae como un bombazo entre los hinchas de Racing y mucho más después de que se produjera la eliminación frente a Boca en el marco de la Copa Argentina. El defensor habría dado el OK para que las negociaciones avancen en las últimas horas.

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Lo primero a señalar es que se trata de un beneficio que Estudiantes de La Plata dispone por encontrarse disputando la semifinal de la Copa Libertadores. El reglamento le permite aplicar dos cambios dentro de la lista de buena fe y, como González Pirez no podrá sumar minutos frente a Flamengo, el defensor de la Academia es el elegido para reforzar el plantel en una zona que va a ser de vital importancia en los dos encuentros.

"La operación está a un 50% de posibilidades de concretarse. Sin embargo, si Racing queda eliminado de la Copa Argentina ante Boca, ese porcentaje podría subir considerablemente", manifestaron desde el portal Bolavip en la previa del partido en el marco de la copa nacional. El hecho de que se haya registrado la eliminación y con la posterior salida del entrenador da lugar a un escenario más que ideal para que el Pincha pueda quedarse con el defensor.

De esta manera, Marcos Rojo podrá recomponer la relación con los hinchas de Estudiantes, que quedaron bastante molestos por su pase a Boca. Hay que recordar que los dos partidos de Copa Libertadores se van a desarrollar a mediados de octubre. El primero se disputará el 15 en Estadio UNO, mientras que la definición se encuentra pactada para una semana más tarde, o sea, el 22, en Río de Janeiro.

Otro detalle a considerar es que Estudiantes con el Alexander Medina habían pensado primero en la contratación de Carlos Izquierdoz, que se encuentra en Lanús, que se había propuesto un préstamo hasta diciembre. Sin embargo, el Granate tachó la posibilidad y rechazó cualquier tipo de oferta que pudiera llegar a recibir por su experimentado central.

¿Puede haber un segundo cambio en la lista?

La segunda modificación podría venir con una abertura momentánea del mercado de pases en el fútbol argentino, debido a que Estudiantes en sus redes sociales confirmó que Gabriel Neves sufrió una fractura de la muñeca izquierda en el partido de la Supercopa Internacional.

El reglamento establece que si no se disputó el 70% del campeonato, el Pincha se encuentra en condiciones de recibir un plazo de 10 días para salir en la búsqueda de un refuerzo. Lo particular es que la fecha 11 comenzará dentro de poco y la presentación debe hacerse en las próximas horas. Aunque para el marco de la CONMEBOL solo alcanza con presentar la lista de jugadores unas 72 horas antes del partido de ida.