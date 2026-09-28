Chau Racing: los 6 jugadores que se van en 2027 tras un año pésimo

Racing fracasó estrepitosamente durante todo el 2026, tiene un plantel profesional muy pobre y ya piensa en un 2027 sin torneos internacionales a la vista. Eliminado de todo y casi sin chances de alcanzar los playoffs en el Torneo Clausura, la dirigencia liderada por Diego Milito y el Director Deportivo Sebastián Saja planifican la próxima temporada luego del desastre en la campaña vigente.

{{{htmlAmp}}}

Será el turno, entonces, de acertar por primera vez en la gestión en el mercado de pases del fútbol argentino para tratar de empezar a enderezar el rumbo cuanto antes. En ese camino, hay como mínimo seis futbolistas que se marcharán de la institución de Avellaneda por diferentes motivos, tanto deportivos como económicos.

Los 6 jugadores que se irán de Racing en 2027

Marcos Rojo

El defensor de 36 años tiene contrato hasta diciembre del 2026 y todo indica que el mismo no será renovado, al margen de que fue uno de los futbolistas más regulares de este segundo semestre. Incluso podría irse antes de ello, ya que Estudiantes de La Plata lo quiere de regreso ahora mismo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil.

Nazareno Colombo

El central de 27 años quedó muy relegado en la consideración de los últimos dos entrenadores, aunque tal vez la salida de Juan Pablo Vojvoda le abra un espacio para retornar a la titularidad. De cualquier manera, ya acumula tres temporadas en la "Academia" y su relación con los hinchas está muy desgastada: es resistido por varios errores puntuales determinantes que cometió. Todo indica que el ciclo está cumplido.

Nazareno Colombo cumplió un ciclo en Racing.

Adrián "Toto" Fernández

El mediocampista ofensivo de 25 años nunca estuvo a la altura de las circunstancias, no se consolidó con ningún director técnico y apenas ingresa unos minutos en el segundo tiempo. Fue otra de las apuestas de la Secretaría Técnica que no rindió y probablemente se le abra una puerta de salida para sumar rodaje en otro lado.

Duván Vergara

El extremo colombiano de 30 años tuvo buenos momentos y goles destacados, aunque no explotó jamás y quedó relegado en la consideración. Con demasiados vaivenes en su rendimiento, no justificó los 3 millones de dólares que se gastaron por su pase y no se adaptó a la intensidad del fútbol argentino.

Tomás Conechny

Se trata de un caso similar al de Vergara, ya que en algunos pasajes de su estadía en Racing rindió pero no se pudo consolidar. Los 3.5 millones de dólares invertidos por su ficha no fueron devueltos en la cancha por el mediapunta de 28 años, que no pudo revertir su imagen negativa entre los hinchas.

Elías Torres

Racing pagó 3 millones de dólares por el 80% del pase del centrodelantero de 25 años, que nunca rindió con esta camiseta, no hizo goles, tuvo una lesión grave que lo sacó de las canchas por ocho meses y es frágil físicamente. Lento, estático, escaso de movilidad y a la sombra de Adrián "Maravilla" Martínez, fue otro de los tantos refuerzos desastrosos de la Secretaría Técnica.