¿Chau Racing? Marcos Rojo negocia para irse a Estudiantes: "Luz verde"

Marcos Rojo analiza su salida de Racing y Estudiantes de La Plata avanza para repatriarlo, aunque la decisión final dependerá de la dirigencia de Avellaneda.

La posibilidad de volver a ponerse la camiseta de Estudiantes de La Plata tomó fuerza en las últimas horas y tiene como protagonista a Marcos Rojo. El defensor, actualmente en Racing, fue contactado por el club platense y habría dado el visto bueno para avanzar en una negociación que podría marcar su regreso al "Pincha", aunque todavía resta resolver la postura de la dirigencia de Avellaneda.

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El interés de Estudiantes aparece en un momento particular. El equipo dirigido por el conjunto platense deberá afrontar la semifinal de ida de la Copa Libertadores frente a Flamengo sin poder contar con Leandro González Pirez ni Tomás Palacios, ambos suspendidos luego de haber recibido una tarjeta amarilla en el duelo ante Corinthians.

Ante ese escenario, la comisión directiva encabezada por Juan Sebastián Verón comenzó a buscar un marcador central con experiencia y jerarquía y el apuntado es Rojo. El defensor surgió futbolísticamente de Estudiantes y dejó una huella importante durante su anterior etapa en la institución.

De acuerdo con la información revelada por ESPN, dirigentes del Pincha se comunicaron con el entorno del futbolista para conocer su situación en Racing. La respuesta fue positiva: Rojo dio luz verde para que las conversaciones continúen, ya que tiene el deseo de finalizar su carrera con la camiseta del club donde comenzó su trayectoria.

Racing tiene la última palabra

Aunque existe predisposición por parte del jugador, la operación no depende exclusivamente de su voluntad. Rojo mantiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que una salida anticipada implicaría un resarcimiento económico para la institución de Avellaneda.

Además, el defensor atraviesa días importantes con la camiseta de la Academia. Racing debe enfrentarse a Boca en el Gigante de Arroyito, por la Copa Argentina, en un partido relevante tanto para las aspiraciones del equipo como para la continuidad del entrenador Juan Pablo Vojvoda.

Por ese motivo, la decisión sobre el futuro del futbolista quedará en manos de la dirigencia de Racing una vez finalizado ese compromiso. El club no contempla actualmente la posibilidad de dejarlo salir ni considera buscar un reemplazante en esta instancia de la temporada. La situación deja abierta una negociación en la que Estudiantes ya cuenta con un elemento importante: la voluntad del propio jugador.

Vojvoda habló sobre el interés por Rojo

En Racing tampoco pasó inadvertido el interés de Estudiantes. Vojvoda, entrenador de la Academia, se refirió públicamente a la posibilidad de que el defensor abandone el plantel. El técnico contó que la noticia apareció durante una cena del grupo y generó algunas reacciones entre los integrantes del plantel. Sin embargo, dejó clara su valoración sobre el experimentado marcador central.

Vojvoda consideró que Rojo representa un aporte de jerarquía para Racing y destacó su importancia dentro del vestuario y también dentro del campo de juego. Para el entrenador, que un club de la dimensión de Estudiantes se interese por un jugador de sus características forma parte de la lógica del mercado. Sus declaraciones funcionan además como una señal de la intención del cuerpo técnico de conservar al defensor, al menos mientras continúe bajo contrato con la institución.

El recuerdo de Rojo en Estudiantes

La posibilidad de regresar al Pincha tiene un componente emocional para Rojo. El futbolista realizó allí una parte fundamental de su formación y tuvo una primera etapa en la que consiguió uno de los títulos más importantes de la historia reciente de la institución.

Durante su anterior ciclo en Estudiantes, el defensor disputó 54 partidos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores. Por eso, su eventual regreso tendría un significado especial para el club y para el propio futbolista, que manifestó su deseo de retirarse con la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente.

Sin embargo, para que ese regreso se concrete deberá existir primero un acuerdo entre las instituciones. Racing tiene contrato vigente con el jugador y la dirigencia encabezada por Diego Milito no tiene previsto facilitar su salida.

Carlos Izquierdoz, la alternativa que analiza Estudiantes

Mientras intenta avanzar por Marcos, Estudiantes también contempla otra posibilidad para reforzar la defensa. El nombre que aparece como alternativa es el de Carlos Izquierdoz, referente de Lanús. Por el momento, el contacto fue solamente preliminar y no existe una negociación avanzada.

Así, el escenario presenta dos caminos para el Pincha: intentar concretar el regreso de un futbolista identificado con la institución o avanzar por una alternativa de experiencia como Izquierdoz. Por ahora, Rojo ya manifestó su predisposición para volver a Estudiantes, pero el futuro de la negociación estará condicionado por la postura de Racing y por el contrato que une al defensor con la Academia hasta finales de 2026.