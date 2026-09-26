Ver en vivo Estudiantes vs. Rosario Central por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estudiantes y Rosario Central volverán a encontrarse en una definición con un título en juego. El Pincha y el Canalla protagonizarán la final de la Supercopa Internacional, en un duelo que enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones con el equipo que terminó en lo más alto de la Tabla Anual de la temporada 2025. Ambos se enfrentarán el sábado 26 de septiembre, desde las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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La final tendrá como escenario Santiago del Estero y será a partido único. Para ambos clubes representa una oportunidad de sumar otro trofeo a sus vitrinas, en un cruce que además llega con antecedentes recientes entre los dos equipos y con varias bajas producto de las convocatorias a las selecciones durante la Fecha FIFA, que generó el parate este fin de semana en el Clausura.

Dónde se podrá ver Estudiantes vs Rosario Central

El encuentro podrá verse en vivo desde Argentina y el resto de Sudamérica a través de Disney+ Premium.

Cómo llegan Estudiantes y Rosario Central

El conjunto platense llega a la definición con el impulso de haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores 2026. En el Torneo Clausura, además, mostró una mejoría en sus últimas presentaciones, aunque todavía alterna buenos momentos con algunas irregularidades en su funcionamiento. Entre los futbolistas a seguir aparecen Edwuin Cetré y Guido Carrillo, dos de las alternativas ofensivas destacadas.

Central busca levantar.

Rosario Central, en cambio, afronta exclusivamente el Torneo Clausura en este tramo de la temporada y atraviesa un buen presente. El equipo dirigido por Ariel Holan llega después de conseguir dos victorias consecutivas, resultados que le permitieron ubicarse segundo en la Zona B. Ángel Di María es una de las principales cartas ofensivas del Canalla, mientras que Franco Ibarra tendrá una función importante en la mitad de la cancha.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Estudiantes. Se enfrentaron por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y el equipo platense se impuso 3-0, con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain. Ese resultado será otro de los condimentos de una final que volverá a ponerlos frente a frente pocos meses después.

Además, los dos entrenadores deberán considerar las ausencias provocadas por la Fecha FIFA. Algunos jugadores fueron convocados por sus respectivos seleccionados y no estarán disponibles para la definición, una situación que obliga a ambos cuerpos técnicos a realizar modificaciones en sus formaciones.

La Supercopa Internacional tendrá así una definición entre dos equipos que llegan con objetivos diferentes y presentes particulares. Estudiantes buscará aprovechar el envión de su recorrido internacional y volver a levantar un trofeo, mientras que Rosario Central intentará trasladar su buen momento en el Clausura a una final que puede significar un nuevo título para el club.