Villarreal vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

El Submarino amarillo y Real Oviedo comenzarán, el próximo viernes 15 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Liga. El duelo se jugará desde las 16:30 (hora Argentina), en el Estadio de la Cerámica.

¿En qué jornada juega el clásico Villarreal?

El sorteo del fixture ha decidido que Villarreal y Valencia se encuentren en el derbi de la Comunitat durante la jornada 10.

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Girona: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Real Madrid: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Real Oviedo, según país