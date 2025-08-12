Villarreal vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

El Submarino amarillo y Real Oviedo comenzarán, el próximo viernes 15 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Liga. El duelo se jugará desde las 16:30 (hora Argentina), en el Estadio de la Cerámica.
¿En qué jornada juega el clásico Villarreal?
El sorteo del fixture ha decidido que Villarreal y Valencia se encuentren en el derbi de la Comunitat durante la jornada 10.
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Girona: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Real Madrid: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Real Oviedo, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas