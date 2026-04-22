Video: la lesión de Lamine Yamal en Barcelona que preocupa en España de cara al Mundial 2026

Lamine Yamal salió lesionado en Barcelona y encendió las alarmas en España a menos de dos meses para el Mundial.

Lamine Yamal sufrió una lesión durante el duelo entre Barcelona y Celta de Vigo por La Liga de España que lo obligó a retirarse del terreno de juego y que encendió las alarmas en la Selección de España a menos de dos meses del Mundial 2026. Después de recibir una falta dentro del área y convertir el gol desde los doce pasos, el extremo de 18 años no pudo festejar su tanto y debió tirarse en el césped para recibir atención médica. Minutos después, el entrenador Hansi Flick lo reemplazó por Roony Bardghji; de momento, resta esperar para saber cuál es el grado de la lesión de la joven figura que tiene 'La Roja'.

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