Video: el golazo de Buendía para el Aston Villa en la Premier League

Emiliano Buendía marcó un tremendo golazo para el Aston Villa en la victoria contra el Tottenham en condición de visitante por 3 a 2 por la quinta fecha de la Premier League. El futbolista, que estuvo cerca de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, convirtió el 3 a 0 parcial para su equipo con un fuerte remate fuera del área que el arquero no pudo despejar. Su tanto, el segundo en lo que va de la temporada -ya que marcó también en la Champions- fue fundamental, ya que luego el elenco de casa descontó en dos oportunidades y quedó a uno del empate.

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Sin embargo, no hubo tiempo para los "Spurs" ya que marcaron el primero a los 86 del complemento y el segundo en el octavo minuto de descuento, por lo que no les alcanzó. Su presente es preocupante otra vez ya que todavía no ganaron y recién este sábado 19 de septiembre hicieron sus primeros goles en el torneo. Los de Unai Emery, sin Alejandro Garnacho otra vez, triunfaron por primera vez en lo que va del certamen en cinco compromisos disputados.

El golazo de Emiliano Buendía para el Aston Villa

Los números de Buendía en el Aston Villa

Partidos jugados : 159.

: 159. Goles : 23.

: 23. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: UEFA Europea League 2025/2026.

Garnacho, otra vez sin minutos en el Aston Villa

El crack nacido en España que representó a la Selección Argentina y ganó la Copa América Estados Unidos en 2024 no jugó en el duelo ante el Tottenham a pesar de haber formado parte del banco de suplentes. A la hora de realizar modificaciones, el técnico español tomó la decisión de darle lugar a otros y optó tanto por George Hemmings como por Ibrahim Mbaye, a quien en una conferencia de prensa previa al partido destacó. De esta manera, el oriundo de Madrid sigue sin tener rodaje en el Aston Villa tras ser cedido por el Chelsea.

"Está un poco rezagado debido a ciertas circunstancias ocurridas durante la pretemporada. Es momento de tener paciencia y darle el tiempo que necesite", aseveró el entrenador con respecto a la llamativa ausencia del joven de 22 años en la cancha con la camiseta "Villana". "Seguir trabajando, trabajar, trabajar, entrenar y trabajar. Cuando tenga minutos debe intentar hacerlo bien. Está progresando, pero ahora mismo hay jugadores por delante de él", cerró sobre el presente de Garnacho en el club inglés en el que sumó poco rodaje en el verde césped.

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