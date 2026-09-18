Por qué no juega Garnacho en el Aston Villa: los motivos detrás de la ausencia del crack

Alejandro Garnacho sigue sin tener rodaje en el Aston Villa de Inglaterra de la mano de Unai Emery. El futbolista nacido en España que llegó proveniente del Chelsea a préstamo lleva varios partidos consecutivos sin jugar y la situación no tardó en llamar la atención. El DT español tiene sus motivos para no darle lugar en el verde césped al campeón de América con la Selección Argentina y lo reveló recientemente en conferencia de prensa.

{{{htmlAmp}}}

Luego de la victoria del equipo de Birmingham por 3 a 1 ante el Coventry en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, el técnico habló al respecto y cuando le consultaron sobre el crack dejó en claro lo que piensa. Más allá de que, según él, hay jugadores por encima del nivel del oriundo de Madrid, tampoco lo usa como variante. De hecho, sólo tiene 31 minutos en cancha desde que arribó y no entró en los últimos tres compromisos.

Por qué no juega Garnacho en el Aston Villa: los motivos de Unai Emery para dejarlo en el banco

"Está un poco rezagado debido a ciertas circunstancias ocurridas durante la pretemporada. Es momento de tener paciencia y darle el tiempo que necesite", aseveró el entrenador con respecto a la llamativa ausencia del joven de 22 años en la cancha con la camiseta "Villana". A su vez, destacó a George Hemmings, Alysson Edward e Ibrahim Mbaye diciendo que están en un buen momento además de que están mejor que el exhombre del Manchester United. Cabe destacar que, desde que llegó al club, Garnacho ingresó en tres partidos y no pudo sumar ni goles ni asistencias.

Acerca de lo que debe cambiar para el campeón de América de acá en más, Emery fue tajante. "Seguir trabajando, trabajar, trabajar, entrenar y trabajar. Cuando tenga minutos debe intentar hacerlo bien. Está progresando, pero ahora mismo hay jugadores por delante de él", cerró. Un detalle no menor es que el futbolista sufrió un problema al poco tiempo de su arribo a Villa Park que complicó su pretemporada, que tiene que ver con una lesión en su rostro durante un partido preparatorio contra el BG Pathum United en Tailandia poco antes del comienzo de la Premier League.

Alejandro Garnacho suma muy pocos minutos con la camiseta del Aston Villa

Qué se viene para Garnacho y el Aston Villa en la temporada

Más allá de que sumó muy pocos minutos, lo cierto es que ante una eventual rotación debido a las diferentes competencias es posible que vuelva a jugar. El elenco "Villano", además del torneo inglés, disputa la Copa de la Liga, afrontará la Copa de la Liga y además la Champions League que arrancó con un triunfo por 3 a 2 ante el Brujas de Bélgica en condición de visitante. Con respecto al futuro del crack, la institución tiene una opción de compra de 37 millones de euros que será obligatoria si cumple un determinado número de partidos jugados.

Los números de Garnacho en su carrera