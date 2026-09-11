El salario del Dibu Martínez en el Chelsea: cuánto dinero gana el arquero

Emiliano “Dibu” Martínez comenzó una nueva etapa de su carrera en el fútbol inglés después de concretar su llegada al Chelsea. El arquero argentino dejó el Aston Villa tras varios años en los que se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y afrontó el desafío de defender el arco de otro de los clubes más importantes de la Premier League, en otra gran oportunidad para él.

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La transferencia representó un nuevo paso para el campeón del mundo, que desde su llegada a Inglaterra logró construir una carrera de enorme crecimiento. Con experiencia, títulos y actuaciones decisivas, Martínez se ganó un lugar entre los arqueros más destacados del fútbol europeo y ahora buscará mantener ese protagonismo en Stamford Bridge.

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Cuánto gana Dibu Martínez en Chelsea

El salario del Dibu Martínez en el Chelsea será de alrededor de 9 millones de euros al año. Antes de su transferencia, el arquero argentino percibía alrededor de 150.000 libras por semana en el Aston Villa,.Esa cifra equivale a unos 7,8 millones de libras anuales.

Los números del pase de Dibu Martínez

El pase al Chelsea se concretó por una cifra cercana a los 7,5 millones de libras, aproximadamente 9 millones de euros. El arquero firmó un contrato por tres temporadas, con vigencia hasta junio de 2029. De esta manera, el argentino continuará su carrera en la Premier League, aunque ahora con la camiseta de uno de los clubes históricos de Inglaterra.

Antes de desembarcar en Londres, Martínez construyó una importante etapa en el Aston Villa. Llegó al club de Birmingham en 2020, procedente del Arsenal, después de varios años en los que tuvo que luchar por conseguir continuidad y convertirse en titular indiscutido.

Dibu Martínez en su actual club.

En el Aston Villa encontró finalmente la estabilidad que buscaba. Desde su llegada, se transformó rápidamente en una pieza fundamental del equipo y sus actuaciones le permitieron consolidarse entre los mejores arqueros de la Premier League. Durante sus años en el club disputó 256 partidos y fue protagonista de campañas destacadas tanto en el fútbol inglés como en las competiciones europeas.

El título del Dibu Martínez en Aston Villa

Uno de los momentos más importantes de su ciclo fue la conquista de la Europa League, un título que marcó otra página relevante en su carrera. El trofeo se sumó a una trayectoria internacional extraordinaria, en la que también aparecen el Mundial de Qatar 2022 y las dos Copas América conquistadas con la Selección Argentina.

Su salida del Aston Villa puso fin a una relación de varios años en la que Martínez pasó de ser una apuesta a convertirse en uno de los referentes de la institución. El interés del Chelsea apareció como una oportunidad para afrontar un nuevo desafío sin abandonar la Premier League.