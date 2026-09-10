Ver fútbol de Inglaterra en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

La Premier League de Inglaterra es una de las competencias más atractivas del fútbol mundial, despertando un enorme fanatismo en la Argentina gracias a la constante presencia de grandes figuras nacionales como Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Emiliano Martínez. Cada fin de semana, millones de espectadores buscan seguir en vivo los partidos de clubes como Manchester City, Liverpool, Arsenal o Manchester United. En este escenario, la búsqueda de opciones gratuitas impulsa a muchos usuarios a recurrir a plataformas clandestinas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, lo que parece una alternativa accesible esconde serios riesgos para la seguridad digital y una violación a las leyes vigentes.

{{{htmlAmp}}}

Por qué es ilegal y cuáles son los riesgos del streaming pirata

Ver la liga inglesa mediante sitios no autorizados viola las leyes de propiedad intelectual y los derechos de retransmisión comercial. Sin embargo, el peligro principal reside en la infraestructura delictiva que sostiene a estas páginas. En recientes investigaciones lideradas por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos, las autoridades judiciales desmantelaron y bloquearon más de 300 dominios clandestinos, entre ellos variantes de Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV, al constatar que operaban como plataformas criminales.

Los peritajes técnicos sobre estos portales revelaron que, al intentar acceder a la transmisión, se inyectan en segundo plano programas maliciosos como spyware, troyanos y malware. Estos archivos permiten a los atacantes vulnerar el dispositivo, sustraer credenciales bancarias y capturar datos confidenciales para concretar fraudes o extorsiones. Además, la publicidad emergente redirige a sitios de apuestas ilegales y contenido no apto para menores, exponiéndolos abiertamente. A esto se suma la inestabilidad de las señales, expuestas a bloqueos que cortan la transmisión durante los partidos.

Premiere League, el torneo del fútbol inglés. (Crédito de foto: Getty Images)

¿Dónde ver el fútbol de Inglaterra de manera legal en Argentina?

Frente a los riesgos del mercado ilegal, la única alternativa recomendada para los hinchas consiste en acudir a los canales oficiales en la Argentina. La cobertura en vivo de la Premier League se encuentra disponible en televisión paga a través de las señales lineales de ESPN (ESPN, ESPN 2 y ESPN 3), que poseen las licencias oficiales de transmisión.

Por otro lado, para quienes prefieren el streaming desde dispositivos móviles, tablets o Smart TV, la plataforma oficial es Disney+ (en su plan premium), la cual emite los partidos de la temporada en vivo y en alta definición. Optar por vías legales no solo garantiza estabilidad, sino que protege la información confidencial de los usuarios.