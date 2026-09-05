VIDEO: El golazo de Alan Velasco en Boca ante Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors abrió el marcador ante Gimnasia de Mendoza con un golazo de Alan Velasco, uno de los pocos jugadores que Rodolfo Arruabarrena decidió repetir.

Boca Juniors se enfrenta a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura y el equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió abrir el marcador rápidamente. Después de una contra, Alan Velasco, que vuelve a ser titular, definió de gran manera para el 1 a 0 en el estadio Víctor Legrotaglie.

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A los 16 minutos, luego de una contra que agarró mal parada a la defensa mendocina, Belmonte luchó una pelota en el área, tocó hacia atrás y Velasco remató abriendo el pie para poner la pelota en el ángulo izquierdo del arquero.

El festejo y la felicidad, sin embargo, durarían poco para el conjunto del "Vasco". Tan solo dos minutos después del gol del exjugador de Independiente, Gimnasia de Mendoza llegó a la igualdad tras una buen giro de Ignacio Sabatini dentro del área, que remtó y dejó sin chances a Álvaro Montero.

La formación probable de Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Alan Velasco; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Por dónde hacerlo de manera legal en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Boca

Gimnasia de Mendoza y Boca se enfrentarán este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura, en un partido que encontrará a ambos equipos con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar. El encuentro se jugará desde las 16.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el conjunto mendocino intentará aprovechar su buen momento y la localía para dar otro golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Darío Franco llega en plena levantada, después de conseguir tres victorias consecutivas y de imponerse por 3-0 ante Independiente en la última jornada. Boca, en cambio, todavía no perdió en el campeonato, aunque acumula una importante seguidilla de partidos y tiene por delante un compromiso internacional de gran importancia. Por eso, el Xeneize afrontará el duelo en Mendoza con una formación alternativa.