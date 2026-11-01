River va por el título de la Messi Cup ante Palmeiras: hora, TV en vivo y streaming para ver la final

River Plate va por el título de la Messi Cup 2026 frente a Palmeiras de Brasil, en este torneo Sub 16 organizado por Lionel Messi en Estados Unidos. El "Millonario" de Martín Pellegrino viene de dejar en el camino a Atlético de Madrid de España en un partidazo, luego del 2-2 en el tiempo regular y la victoria posterior por 5-4 en la tanda de penales. Por su parte, el "Verdao" de San Pablo se impuso por 3-2 a Ajax de Países Bajos en la instancia anterior.

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La final por el trofeo será el domingo 1 de noviembre desde las 19 horas de Argentina, con la transmisión en vivo del partido a través del canal ESPN 3 en la televisión. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+ (plataforma paga de ESPN), DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Quiénes son las figuras de River en la Messi Cup 2026?

Las principales estrellas de River en la Messi Cup son Rodolfo Durante (arquero y especialista en los penales), Heraldo Fiorotto (delantero), Mateo Amarilla (mediocampista mixto) y Jorge Sosa (delantero y capitán del equipo).

El camino de River a la final de la Messi Cup

El camino de River a la final de la Messi Cup (foto: Messi Cup oficial).

Fecha 1 (Grupo A): River 0-0 Chelsea de Inglaterra.

River 0-0 Chelsea de Inglaterra. Fecha 2 (Grupo A): River 2-0 Ajax de Países Bajos.

River 2-0 Ajax de Países Bajos. Fecha 3 (Grupo A): River 3-1 Inter de Milán (Italia).

River 3-1 Inter de Milán (Italia). Cuartos de final: River 2-1 Flamengo de Brasil.

River 2-1 Flamengo de Brasil. Semifinal: River 2-2 (5-4) Atlético de Madrid de España.

Qué es la Messi Cup, el torneo organizado por Lionel Messi

Se trata de un certamen internacional de fútbol juvenil que duplicó la cantidad de participantes con relación a su primera edición en 2025, por lo que en esta ocasión y reunió a 16 clubes de nueve países en Miami (Estados Unidos), la casa de "Leo" desde mediados del 2023 ya que juega en Inter de dicha ciudad norteamericana. La competencia se disputó entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre del 2026 y volvió a tener presencia argentina.

El certamen está destinado a la categoría Sub-16 y busca reunir a algunas de las principales canteras del fútbol mundial. En esta segunda edición hubo representación de Europa, Sudamérica y Estados Unidos, con varios clubes de enorme tradición que pusieron a prueba a sus jóvenes talentos durante una semana de competencia.

Argentina tuvo a tres representantes en esta edición: River, Boca y Newell's. El Millonario y la Lepra ya habían participado en el torneo inaugural de 2025, mientras que el Xeneize se incorporó por primera vez a la competencia. Una buena oportunidad para estos equipos argentinos de poder darle rodaje a sus juveniles frente a los mejores clubes del mundo.

Además de los tres clubes argentinos, la nómina incluyó a Inter Miami, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Flamengo e Independiente del Valle. También participó por primera vez Cornellà, club español adquirido recientemente por Messi.

La segunda edición volvió a tener como escenario principal al Inter Miami CF. Stadium, que ya había albergado la primera competencia. El torneo busca consolidarse como una competencia internacional destinada al desarrollo de las nuevas generaciones y convertirse en una cita cada vez más importante dentro del fútbol formativo.