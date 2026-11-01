"Rotura": la fuerte baja en River a horas del partido con Boca en el Superclásico

El conjunto millonario sufrió una dura lesión a días de que se dispute el Superclásico en la Bombonera

A horas de que se produzca un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino, River Plate recibió una importante noticia sobre una baja que estará un gran tiempo fuera de los campos de juego. Esto obliga a un cambio dentro de la nómina de convocados para visitar a Boca Juniors en el campo de juego de la Bombonera. Si bien no hay un parte oficial, los medios partidarios anunciaron la lesión de gravedad.

{{{htmlAmp}}}

"Jeremías Martinet sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. El año pasado tuvo la misma lesión, pero en la rodilla derecha. Recién podrá volver a atajar en el segundo semestre de 2027", manifestó el periodista Germán Balcarce en su cuenta de X (ex Twitter). Una señal de alerta hubo en la tarde del jueves, cuando el arquero tuvo que ser atendido por fuerte dolor en la zona mientras se disputaba el partido frente a San Lorenzo.

El arquero tendrá para más de ocho meses de recuperación antes de volver a atajar.

Si bien el arquero no formó parte de la última concentración de River frente a Racing, hay partidos en los cuales se decide convocar a un tercero en caso de que el principal quede lesionado o por la cuestión de que este sume rodaje con el plantel profesional.

Por otro lado, es importante resaltar que Jeremías Martinet no tendrá la chance de sumar minutos por un largo tiempo. Esto es producto de que sufrió una lesión que primero le demandará un paso por el quirófano, mientras que después deberá afrontar un proceso de recuperación que le demandará hasta ocho meses. Un largo tiempo que se encuentra condicionado por ser la segunda lesión de este tipo que sufre en su corta carrera.

Hay que cuidar el arco de River para el 2027

Continuando con cuestiones vinculadas al arco de River, es posible apreciar que en la semana se produjeron determinados avances para que Santiago Beltrán pueda ponerle la firma a la renovación de su contrato. Esto es producto de que las charlas se vienen desarrollando de gran manera y todo pareciera indicar que culminará de la mejor manera entre las partes.

Hay que recordar que el arquero dispone de contrato hasta diciembre de 2027 y cuenta con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Una que es accesible para los clubes que se encuentran en Europa y que en el último mercado de pases realizaron varios sondeos para quedarse con su ficha.

Uno de los grandes interesados que aparece es la Fiorentina de Italia, que, según medios de aquel país, podría presentarse en el mercado de verano con la siguiente propuesta: préstamo por seis meses más una obligación de compra cercana a los 20 millones que figuran en la cláusula. Algo que River quiere evitar porque se encontrará en un gran problema y deberá salir en la búsqueda de un arquero titular con todo lo que conlleva.