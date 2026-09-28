Messi Cup 2026: cuándo se juega, equipos argentinos participantes y en qué consiste

La Messi Cup 2026 ya tiene fecha confirmada y llegará con una importante novedad respecto de su primera edición: el torneo internacional de fútbol juvenil duplicará la cantidad de participantes y reunirá a 16 clubes de nueve países en Miami. La competencia, impulsada por Lionel Messi, se disputará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre y volverá a tener presencia argentina.

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El certamen está destinado a la categoría Sub-16 y busca reunir a algunas de las principales canteras del fútbol mundial. En esta segunda edición habrá representación de Europa, Sudamérica y Estados Unidos, con varios clubes de enorme tradición que pondrán a prueba a sus jóvenes talentos durante una semana de competencia.

Qué equipos argentinos jugarán la Messi Cup

Argentina tendrá tres representantes en esta edición: River Plate, Boca Juniors y Newell's Old Boys. El Millonario y la Lepra ya habían participado en el torneo inaugural de 2025, mientras que el Xeneize se incorporará por primera vez a la competencia. Una buena oportunidad para estos equipos argentinos de poder darle rodaje a sus juveniles frente a los mejores clubes del mundo.

River llega, además, como el campeón defensor. El equipo de Núñez conquistó la primera edición después de derrotar 2-0 al Atlético de Madrid en la final, disputada el 14 de diciembre de 2025. El delantero Bruno Cabral fue una de las figuras de aquella campaña y terminó como máximo goleador del certamen, con siete tantos.

Qué equipos participarán

Además de los tres clubes argentinos, la nómina incluye a Inter Miami, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Flamengo e Independiente del Valle. También participará por primera vez el UE Cornellà, club español adquirido recientemente por Lionel Messi.

Lionel Messi, el gran organizador.

La presencia de equipos de semejante trayectoria convierte al torneo en una vidriera para futbolistas que buscan dar sus primeros pasos hacia el profesionalismo. La propuesta apunta a que los jóvenes puedan competir contra jugadores de otras academias de primer nivel y sumar experiencia internacional.

Dónde se jugará y cuál es el objetivo

La segunda edición volverá a tener como escenario principal al Inter Miami CF Stadium, que ya había albergado la primera competencia. La organización todavía debe confirmar el calendario detallado de los partidos y otros aspectos logísticos. El crecimiento es uno de los principales cambios de la Messi Cup 2026. En 2025 fueron ocho los clubes participantes, mientras que este año serán 16. De esta manera, el torneo busca consolidarse como una competencia internacional destinada al desarrollo de las nuevas generaciones y convertirse en una cita cada vez más importante dentro del fútbol formativo.