Noruega recibe a Portugal este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha del Grupo 4 por la Liga A de la UEFA Nations League. Después de vencer por 3 a 2 a Dinamarca con dos goles de Erling Haaland en la jornada inicial y de que los lusos le ganen a Gales por 1 a 0 con Cristiano Ronaldo presente, se verán las caras los dos triunfadores que suman tres puntos. El duelo tendrá lugar desde las 15.45 de nuestro país en el Estadio Ulleval y hay dos alternativas para verlo en Argentina.

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Noruega vs. Portugal por la Nations League: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo correspondiente a la segunda fecha de la Liga A por el Grupo 4 que tendrá al francés Francois Letexier como árbitro saldrá en vivo por la pantalla de ESPN a partir de las 15.45 de nuestro país. A su vez, también será transmitido por la plataforma Dinsey+ en su versión Premium. Cabe destacar que en esta fase de grupos se juegan tantos partidos de ida como de vuelta y los dos primeros de cada zona pasan a cuartos de final.

Noruega y Portugal se enfrentan por la segunda fecha de la Nations League

Posibles formaciones de Noruega y Portugal por la Nations League

Noruega : Orjan Nyland ; Fredrik Aursnes , Torbjorn Heggem , Kristoffer Ajer , Julian Ryerson , Patrick Berg , Sander Berge , Martin Odegaard , Antonio Nusa , Erling Haaland , Oscar Bobb . DT: Stale Solbakken .

: Orjan ; Fredrik , Torbjorn , Kristoffer , Julian , Patrick , Sander , Martin , Antonio , Erling , Oscar . DT: Stale . Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Pedro Neto, Vitor Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva; Joao Félix, Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

Cómo es el formato de juego de la UEFA Nations League

Participan las 54 selecciones de la UEFA, repartidas en cuatro ligas según su nivel: A, B y C cuentan con 16 equipos cada una, mientras que la Liga D tiene seis.

Liga A: los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final. Los dos últimos descienden directamente y otras dos plazas de descenso se deciden en los play-offs A/B.

Liga B: los cuatro líderes ascienden directamente a la Liga A. Los segundos disputan los play-offs A/B y los últimos, los de B/C.

Liga C: los cuatro primeros ascienden a la Liga B y los segundos juegan los play-offs B/C. Los terceros y cuartos permanecen en la categoría.

Liga D: los dos ganadores ascienden directamente a la Liga C. Los segundos se juegan las dos plazas restantes en los play-offs con los mejores cuartos de la Liga C.

Cómo se disputa la UEFA Nations League 2026/27

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.



Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.



Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.



Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.



Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.



Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo.



Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.



Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia.



Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.



Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo.

Liga D

Grupo D1: Gibraltar, Malta y Andorra.



Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.