Qué es la UEFA Nations League: formato y equipos participantes

La UEFA Nations League es un torneo de naciones que se disputa cada dos años desde la temporada 2018/2019 e integra a las selecciones pertenecientes a la confederación europea. El campeonato se volvió una de las principales competiciones de países en el mundo y brinda la posibilidad de sumar títulos oficiales a los equipos del viejo continente, que al mismo tiempo ganan rodaje jugando entre sí.

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Qué es y cómo se juega la UEFA Nations League

Hasta antes de la creación de este certamen, el único torneo de selecciones que tenía UEFA es la Eurocopa, que se juega cada cuatro años desde 1960 y es un equivalente a la Copa América en CONMEBOL. No obstante, este campeonato deja afuera a muchos equipos y deja mucho espacio en el tiempo, por lo que surgió la idea de busca algo distinto que sea complementario.

A diferencia de la Eurocopa, la UEFA Nations League es un torneo organizado por la UEFA reúne a las selecciones europeas en diferentes categorías, con un sistema de ascensos y descensos que busca enfrentar a equipos de nivel similar y aumentar la trascendencia de cada partido. Esto permite a todos los equipos que la juegan poder jugar por algo siempre, sin importar el nivel que tengan.

Cómo es el formato de juego de la UEFA Nations League

Portugal ganó el último certamen.

Participan las 54 selecciones de la UEFA, repartidas en cuatro ligas según su nivel: A, B y C cuentan con 16 equipos cada una, mientras que la Liga D tiene seis.

Liga A: los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final. Los dos últimos descienden directamente y otras dos plazas de descenso se deciden en los play-offs A/B.

Liga B: los cuatro líderes ascienden directamente a la Liga A. Los segundos disputan los play-offs A/B y los últimos, los de B/C.

Liga C: los cuatro primeros ascienden a la Liga B y los segundos juegan los play-offs B/C. Los terceros y cuartos permanecen en la categoría.

Liga D: los dos ganadores ascienden directamente a la Liga C. Los segundos se juegan las dos plazas restantes en los play-offs con los mejores cuartos de la Liga C.

Cómo se disputa la UEFA Nations League 2026/27

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.



Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.



Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.



Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.



Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.



Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo.



Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.



Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia.



Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.



Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo.

Liga D

Grupo D1: Gibraltar, Malta y Andorra.



Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.