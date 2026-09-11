¿Por qué Cristiano Ronaldo no está nominado al Balón de Oro 2026?

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, una ausencia que volvió a generar sorpresa por el peso de su nombre y por la enorme trayectoria que construyó a lo largo de su carrera. El portugués, ganador del premio en cinco oportunidades, no aparece entre los futbolistas que competirán por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. La ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres.

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La decisión de France Football marca, además, una nueva señal sobre el lugar que ocupa actualmente el delantero dentro de la elite internacional. Aunque Cristiano continúa siendo una figura determinante y consiguió títulos y buenos registros goleadores, su rendimiento ya no tiene el mismo impacto global que durante sus mejores años en el Real Madrid, Manchester United o la Selección de Portugal.

Por qué no nominaron a Cristiano Ronaldo al Balón de Oro 2026

Una de las principales razones por las que Cristiano Ronaldo no está nominado al Balón de Oro 2026 está relacionada con una pérdida de protagonismo respecto de otras temporadas. En el Al Nassr, el portugués continúa siendo una de las grandes figuras y logró conquistar la liga saudí, pero su equipo compite en un torneo con menor consideración internacional que las principales ligas europeas. Ese contexto también influye en la valoración de sus actuaciones.

Cristiano Ronaldo en la actualidad.

Además, su rendimiento en el Mundial 2026 no alcanzó el nivel de influencia que había mostrado en anteriores grandes torneos. Portugal no tuvo en Cristiano al futbolista decisivo que en otros momentos podía cambiar un partido por sí solo. Para una distinción que contempla el rendimiento individual y el impacto en los escenarios más importantes, esa menor incidencia terminó pesando frente a otros candidatos.

La comparación con Messi y otros jugadores grandes en el presente

La comparación con los principales nominados también ayuda a explicar su ausencia. Lionel Messi sí aparece entre los 30 candidatos después de haber tenido una actuación destacada con Argentina y de registrar 75 contribuciones de gol en 49 partidos entre su club y la selección. Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Jude Bellingham son otros de los nombres que integran una lista marcada por grandes actuaciones individuales y logros colectivos.

La ausencia de Cristiano no significa, sin embargo, que Portugal haya quedado sin representantes. Cuatro compatriotas del delantero fueron incluidos entre los nominados: Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y otro de los protagonistas de la selección portuguesa. El país tendrá así presencia en la pelea por el premio, aunque sin su máxima estrella histórica.