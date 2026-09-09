Balón de Oro: el ranking de los jugadores más ganadores de la historia y en qué puesto está Messi

El Balón de Oro es uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol mundial. Desde su creación, en 1956, el premio distingue cada año al futbolista considerado más destacado, y su historia está marcada por grandes figuras que dejaron una huella imborrable en el deporte. A lo largo de las décadas, el galardón se convirtió también en una referencia para repasar la evolución del fútbol y sus principales protagonistas.

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Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son algunos de los nombres que construyeron una relación especial con el trofeo. Sin embargo, no todos lograron repetir el éxito y apenas un grupo reducido consiguió levantarlo en más de una oportunidad. El ranking histórico permite dimensionar el dominio que tuvieron determinadas estrellas en sus respectivas épocas.

Cuántas veces ganó Messi el Balón de Oro

Lionel Messi ganó el Balón de Oro ocho veces y es el futbolista que más veces lo ganó.

Los jugadores más ganadores del Balón de Oro

Messi con los ocho Balón de Oro.

Lionel Messi — 8 Balones de Oro. El argentino ocupa el primer puesto de la clasificación histórica. Ganó el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, y estableció el récord de conquistas. Su última consagración llegó después del Mundial de Qatar 2022, donde fue campeón con la selección argentina. Cristiano Ronaldo — 5. El portugués es el segundo máximo ganador. Obtuvo el Balón de Oro en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Su última conquista se produjo durante una etapa de enorme protagonismo con el Real Madrid. Johan Cruyff — 3. El neerlandés fue elegido en 1971, 1973 y 1974. Figura fundamental del denominado “fútbol total”, fue uno de los grandes referentes de la generación que revolucionó la manera de entender el juego. Michel Platini — 3. El francés ganó tres veces consecutivas, en 1983, 1984 y 1985. Es uno de los pocos futbolistas que consiguió semejante dominio en la historia del premio. Marco van Basten — 3. El delantero neerlandés obtuvo los galardones de 1988, 1989 y 1992, y completó el grupo de futbolistas que acumulan tres trofeos. Alfredo Di Stéfano — 2. El argentino nacionalizado español fue premiado en 1957 y 1959. Franz Beckenbauer — 2. El alemán conquistó el premio en 1972 y 1976. Kevin Keegan — 2. El inglés fue reconocido en 1978 y 1979. Karl-Heinz Rummenigge — 2. El alemán ganó en 1980 y 1981. Ronaldo Nazário — 2. El brasileño obtuvo el Balón de Oro en 1997 y 2002.

La historia del Balón de Oro

El premio fue creado en 1956 por la revista francesa France Football. El primer ganador fue el inglés Stanley Matthews. Durante sus primeras décadas, el reconocimiento estuvo reservado a futbolistas europeos, una condición que cambió en 1995, cuando se amplió a jugadores de cualquier nacionalidad que actuaran en clubes europeos. En ese año, el liberiano George Weah se convirtió en el primer futbolista africano en ganar el galardón.

Entre 2010 y 2015, France Football y la FIFA unificaron el premio bajo el nombre FIFA Balón de Oro. Desde 2016, volvió a entregarse bajo la organización de France Football. En 2025, el francés Ousmane Dembélé fue elegido ganador, mientras que la edición 2026 tiene prevista su ceremonia para el 26 de octubre en Londres.