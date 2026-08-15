Ver en vivo Inter Miami vs. Nashville SC con Messi y De Paul: dónde seguir la MLS por TV y online

El Inter Miami liderado por Lionel Messi afronta un duelo decisivo por la Major League Soccer (MLS) en su visita a Tennessee para medirse frente a Nashville SC. El esperado compromiso se llevará a cabo este sábado 15 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina) en el GEODIS Park. Será una jornada fundamental para los fanáticos del astro argentino, en la que las "Garzas" saldrán a buscar tres puntos clave fuera de casa para seguir marcando el ritmo en el torneo norteamericano.

¿Dónde ver la MLS en Argentina?

Para seguir el detalle del encuentro en directo desde la Argentina, la única alternativa oficial de transmisión es la plataforma de streaming Apple TV. Para el desarrollo de la actual temporada de la MLS, la compañía simplificó el acceso a los contenidos: ya no es necesario abonar un pase independiente como el antiguo MLS Season Pass, sino que todos los partidos de la fase regular, las instancias de playoffs, el All-Star Game y los torneos complementarios vienen integrados dentro de la suscripción estándar del servicio. Para acceder a la transmisión, basta con registrar una cuenta de Apple, contratar el abono mensual de la aplicación e ingresar desde cualquier dispositivo compatible, ya sean televisores Smart TV, celulares, tablets o computadoras.

Rodrigo De Paul y Matthew Corcoran. (Crédito de foto: AP/Mark Humphrey)

Nashville SC vs. Inter Miami: qué se juega en este cruce

El enfrentamiento entre las franquicias de Tennessee y Florida representa un partido directo de potencias en la cima del campeonato. Actualmente, Nashville SC comanda la clasificación de la MLS con 40 puntos cosechados a lo largo de 18 fechas disputadas. Inmediatamente por detrás aparece el Inter Miami, que ocupa la segunda posición con 38 unidades en la misma cantidad de presentaciones.

Por esta razón, el partido pone en juego la posibilidad concreta de un cambio de mando en la tabla general. Para el conjunto capitaneado por Messi, obtener una victoria como visitante significará superar la línea de su rival directo y subirse a lo más alto de la liga. En contraposición, el combinado local intentará hacer valer la fortaleza de su estadio para estirar la diferencia y consolidarse de forma definitiva en la punta. Este fin de semana está en juego la posibilidad de que Nashville SC salga del liderazgo de la tabla o que sostenga su valía.