Ver en vivo Argentina vs. Burkina Faso por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La selección argentina afronta un nuevo duelo internacional en la fecha FIFA, midiéndose ante el seleccionado de Burkina Faso el próximo sábado 3 de octubre, para continuar ajustando piezas dentro del esquema táctico de Lionel Scaloni. Con un ambiente de enorme entusiasmo entre los hinchas por ver a los subcampeones del mundo en cancha, la expectativa es bastante elevada. En este contexto de apasionado seguimiento por la Scaloneta, conseguir una opción de transmisión estable, segura y en alta definición para seguir las acciones minuto a minuto resulta una prioridad fundamental para los fanáticos en todo el país.

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¿Dónde ver el partido de la selección?

Para disfrutar del choque entre la Albiceleste y Burkina Faso de manera legal y segura, los espectadores disponen de diversas opciones en televisión tradicional y plataformas de streaming con derechos oficiales. En televisión por cable e hiperconectividad, el encuentro estará disponible en vivo a través de TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

Quienes elijan seguir la cobertura mediante celulares, tablets o computadoras podrán ingresar a la plataforma TyC Sports Play, realizando un registro gratuito y validando las credenciales de su operador de cable. Asimismo, el cotejo podrá sintonizarse directamente desde las aplicaciones de Flow, DGO y Telecentro Play.

Por otro lado, la gran novedad de este compromiso radica en que Lionel Messi no estará presente sobre el terreno de juego. Por decisión del cuerpo técnico para dosificar cargas físicas en una temporada exigente, el capitán no disputará minutos ni integrará el banco de suplentes. A pesar de su ausencia, el entrenador conformará una alineación estelar con figuras de jerarquía internacional.

Selección de Argentina. (Crédito de foto: Shaun Botterill/Getty Images)

¿Por qué evitar plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV?

Al momento de buscar transmisiones por internet, resulta muy habitual que muchos usuarios intenten acceder a sitios no autorizados como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, acudir a estos portales pirata implica severos inconvenientes técnicos y altos riesgos para la seguridad digital. En primer término, estas páginas carecen de licencias legales, lo que provoca constantes cortes de transmisión, bloqueos judiciales sorpresivos y una notable degradación en la resolución del video.

Por si fuera poco, la mayoría de estos espacios virtuales operan mediante ventanas emergentes cargadas de código malicioso. Al navegar en estas webs, los usuarios exponen sus dispositivos a virus, spyware y robos de información confidencial o bancaria. Optar por las alternativas oficiales garantiza estabilidad, sonido impecable y absoluta tranquilidad digital.