Por qué Paredes no fue convocado por Scaloni en la Selección Argentina para los amistosos vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

Leandro Paredes es uno de los jugadores que supo ser una pieza clave del proceso de Lionel Scaloni durante distintos momentos y su ausencia de la triple fecha de amistosos que tiene la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín no pasa desaparecibida. Resulta que el capitán de Boca está suspendido por la FIFA tras la pelea que protagonizó tras perder la final contra España, por lo que no puede disputar una serie de partidos.

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Por qué no puede ser convocado Paredes y cuándo podrá volver

El futbolista sufrió una suspensión de 10 partidos de parte del tribunal disciplinario de la FIFA, que además le dictó una sanción de 90 mil dólares. Este castigo le fue endilgado después de golpear en la cara a Gavi, en una situación que quedó reflejada en las cámaras de transmisión y que involucró a varios jugadores de ambos equipos que estuvieron en medio del tumulto.

La serie de encuentros programados por la Selección Argentina incluyen los cruces del miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en Córdoba; el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 frente a Benín, encuentros que se disputarán en el Monumental. Y el condimiento especial está en que en el último se despedirá Lionel Messi de la Albiceleste.

Cómo fue la pelea entre argentinos y españoles en la final del Mundial 2026

Una vez que el árbitro esloveno Slavko Vincic marcó el final del partido, los jugadores de la Selección de España comenzaron a festejar. Los futbolistas que se encontraban entre los suplentes ingresaron al campo para sumarse a la celebración, entre ellos Rodri Hernández, quien había sido sustituido durante el encuentro. En medio de la corrida, al pasar junto a Nahuel Molina, el español recibió una trompada del lateral derecho argentino a la altura del pecho.

El cinco de Argentina no podrá estar presente por un buen tiempo.

No está claro si antes hubo algún intercambio verbal o una provocación entre ambos. Lo cierto es que Rodri interrumpió su recorrido y se dirigió hacia el defensor del Atlético de Madrid para recriminarle la actitud. Los dos quedaron frente a frente, entre empujones, hasta que varios compañeros se acercaron para separarlos. Entre ellos estaban Leandro Paredes, quien también protagonizó un tenso cruce con Eric García y Gavi.

Qué otros jugadores fueron suspendidos

Nahuel Molina fue la segunda sanción más dura de parte de la FIFA, con un castigo de siete partidos que no podrá jugar, más una multa de 90.000 dolares. El otro que sufrió una penalidad de los futbolistas es Thiago Almada, que recibió un solo partido y debe pagar 30.000, mientras que Roberto "Ratón" Ayala, que es parte del cuerpo técnico de Scaloni, sufrió tres duelos de suspensión y una multa de 30.000 dólares.