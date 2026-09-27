Almagro recibe a Nueva Chicago por la fecha 31 de la Primera Nacional este domingo 27 de septiembre en el Estadio Tres de Febrero. Con pocos encuentros por delante en el campeonato, ambos equipos buscarán un triunfo para escaparle a los últimos puestos con el fin de evitar el descenso a la B Metropolitana. Con sólo dos puntos de diferencia en la Zona B entre uno y otro, el "Tricolor" está arriba con 35 y quiere ganar ante su gente en José Ingenieros en este duelo destacado del ascenso del fútbol argentino.

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Cómo ver Almagro vs. Chicago por la Primera Nacional: hora, TV y todo lo que hay que saber

El duelo entre el "Tricolor" y el "Torito" de Mataderos que tendrá lugar en el Estadio Tres de Febrero de José Ingenieros será transmitido por la plataforma LPF Play. A su vez, Pablo Giménez será el árbitro de este compromiso importante por la fecha 31 de la Primera Nacional. Ambos atraviesan momentos complicados en el campeonato y quieren salir del fondo de la tabla para evitar el descenso a la B Metropolitana. La última vez que se vieron las caras fue el 11 de mayo en cancha de Nueva Chicago por la jornada 13 del campeonato y el ganador fue Almagro por 2 a 1.

Cómo llegan Almagro y Chicago para el partido por la Primera Nacional

El elenco de José Ingenieros acumula 35 puntos en la tabla de la Zona B del campeonato, mientras que los de Mataderos tienen 33. Ambos están por encima de Patronato que suma 31 y más arriba de Chacarita (30) y Güemes de Santiago del Estero (23), quienes ya disputaron sus respectivos compromisos. Los dos últimos bajarán de categoría cuando termine la temporada en el fútbol argentino y el elenco santiagueño es el más complicado hasta el momento, pero si el "Tricolor" o el "Torito" triunfan se alejarán de dicho lugar.

El último triunfo de Nueva Chicago en lo que va del torneo fue contra Quilmes el pasado lunes 7 de septiembre en condición de local cuando ganó por 1 a 0 por la fecha 28 con gol de Thiago Ocampo. A partir de ahí perdió 1 a 0 con Colegiales en Munro y empató 1 a 1 con Patronato en Mataderos.

Por su parte, Almagro no gana desde el domingo 30 de agosto cuando se impuso por 1 a 0 ante el "Patrón" en Paraná en la jornada 27 del torneo. Luego cayó como local (2-1) ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en José Ingenieros, empató con Deportivo Maipú en Mendoza (2-2) y perdió 3 a 1 con Temperley como visitante.

El Estadio Tres de Febrero, donde se enfrentarán Almagro y Nueva Chicago por la Primera Nacional

Posibles formaciones de Almagro vs. Chicago por la Primera Nacional