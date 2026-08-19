Preocupación por la salud de Santiago Ruiz, el juvenil de Chacarita que se descompensó en un partido de inferiores

Un duro caso golpeó este fin de semana al fútbol argentino: Santiago Ruiz, juvenil de Chacarita Juniors de 15 años, sufrió una descompensación durante el entretiempo del partido que se disputó el pasado sábado contra la octava división de Acassuso por el torneo de inferiores de la Primera Nacional. Según informó la institución de San Martín, el futbolista permanece internado en el Hospital Garrahan y pronóstico es "reservado".

Luego de la descompensación, que se produjo mientras el equipo jugaba como visitante en el Estadio La Quema ubicado en Boulogne Sur Mer (partido de San Isidro), Ruiz fue trasladado inicialmente al Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente, fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y por último llevado al Hospital Garrahan, donde fue sometido a estudios de complejidad y continúa bajo atención médica mientras se busca establecer un diagnóstico más preciso.

"Cadena de oración": el pedido de Chacarita por la salud del juvenil Santiago Ruiz

Ante esta situación, Chacarita Juniors difundió un comunicado en el que informó que mantiene contacto permanente con los familiares del jugador, oriundo de la provincia de Formosa, y manifestó su disposición para acompañarlos. Además, el club convocó a socios, hinchas, futbolistas, cuerpos técnicos y a toda la comunidad a sumarse a una "cadena de oración" por la recuperación del juvenil.

Además, según pudo averiguar Infobae, distintas agrupaciones vinculadas al 'Funebrero' también se pusieron a disposición de la familia para colaborar. La madre de Santiago llegó a Buenos Aires durante las últimas horas para acompañar a su hijo; antes de su llegada, Ruiz estuvo acompañado por los entrenadores Alejandro Hernández y Víctor Cayún, además de los dirigentes Gastón Morina, Florencia Croce y Gabriel Ginés.

La situación generó preocupación dentro de la institución, que continúa siguiendo de cerca la evolución del futbolista. En uno de los mensajes internos que circularon entre integrantes del club se expresó: "Fue una de las situaciones más angustiantes que creo nos tocó vivir. Les pedimos que, a los que crean, recen mucho por Santi, nosotros estamos acompañando a él y su familia en todo".

El comunicado completo de Chacarita sobre el estado de salud de Santiago Ruiz

Chacarita Juniors informa que Santiago Ruiz, jugador de la Octava División de nuestra Institución, atraviesa un delicado momento de salud y permanece con pronóstico reservado.

Durante la jornada del pasado sábado, en el entretiempo del encuentro frente a Acassuso, disputado en condición de visitante, Santiago sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Posteriormente fue derivado al Hospital Materno Infantil de San Isidro y, finalmente, al Hospital Garrahan, donde se le realizaron estudios de complejidad y continúa recibiendo atención médica.

Chacarita pidió una "cadena de oración" por Santiago Ruiz, el juvenil que se descompensó durante una jornada de inferiores / Crédito: X - @ChacaOficial.

Desde Chacarita Juniors queremos acompañarlo con toda nuestra fuerza, cariño y esperanza. Acompañamos también a su familia, con quien estamos en permanente contacto y a disposición para acompañarla y asistirla en todo lo que necesite durante este difícil momento.

Invitamos a nuestros socios, hinchas, jugadores, cuerpos técnicos y a toda la comunidad a unirnos en una cadena de oración por Santiago.