Estupor en el fútbol argentino por la agresión a jugadores de Patronato vs. Colón

La segunda división del fútbol argentino vivió otra jornada triste y lamentable por la agresión de hinchas de Patronato a los jugadores de su propio equipo, después de la derrota por 3-0 frente a Colón en Santa Fe. En pleno regreso a la capital de Entre Ríos durante la noche del sábado 15 de agosto del 2026, la delegación del "Patrón" sufrió una situación muy fea en la Primera Nacional del Ascenso.

Según informaron ciertos medios de comunicación locales, el ataque ocurrió durante la noche del sábado en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, después del regreso del plantel desde Santa Fe. Un grupo de hinchas increpó a varios jugadores por el bajo rendimiento y luego agredió a algunos de ellos, cuando habían vuelto a retirar sus pertenencias antes de regresar a sus casas. Entre los futbolistas lesionados están el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz, quienes fueron los más afectados en medio del episodio de violencia.

Díaz recibió un golpe en la cabeza que le provocó un corte. En las imágenes que circularon después se lo observa con una venda y manchas de sangre en la ropa. Sosa, por su parte, presentó hematomas en el rostro. Las fotografías de ambos jugadores fueron difundidas por el periodista deportivo Gabriel Obelard y comenzaron a circular rápidamente en redes.

Los dos futbolistas padecieron cortes y golpes fuertes en la cara, por lo que fueron trasladados a un nosocomio para ser atendidos. Por el momento, se recuperan de a poco y todo indica que volverán a entrenarse rápidamente. El próximo paso será recibir a Gimnasia de Jujuy en un ambiente muy caldeado en las tribunas, por la jornada 26 del certamen.

Agresión a los jugadores de Patronato luego del 0-3 ante Colón (fotos: @GabyObelar1).

La crisis de Patronato: de ser campeón de la Copa Argentina a penar en el Ascenso

Pese a haber conseguido el único título oficial de su historia en octubre del 2022, en ese mismo momento el "Patrón" bajó a la segunda división. Al margen de no poder ascender nuevamente en estas cuatro temporadas, la situación actual es muy preocupante: marcha anteúltimo en el Grupo B de la Primera Nacional, con apenas 24 puntos en 25 fechas disputadas.

Muy lejos de la ilusión de regresar a la elite del deporte más popular a nivel nacional, el objetivo del conjunto rojinegro de Paraná ahora es sostenerse en esta categoría para intentar rearmarse en el 2027 en busca del ansiado retorno a la Primera.