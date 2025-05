Vélez Sarsfield vs Olimpia por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Vélez Sarsfield vs Olimpia por Copa Libertadores: cuándo juegan

Vélez recibirá a Olimpia por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla. El Fortín, que ya goleó 4-0 al conjunto paraguayo en el partido de ida, buscará repetir la actuación para seguir compartiendo el liderato del grupo con San Antonio Bulo Bulo. Los de Liniers vienen de sufrir una dura derrota ante River por 4-1 que los dejó sin chances en el Torneo Apertura, por lo que ahora centran todas sus energías en el certamen continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Vélez Sarsfield y Olimpia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Vélez Sarsfield y Olimpia?

El partido entre Vélez Sarsfield y Olimpia por la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará este jueves 8 de mayo de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El equipo de Liniers llega a este compromiso tras caer goleado por 4-1 ante River Plate en el Monumental, resultado que lo dejó sin posibilidades matemáticas de pelear por el título del Torneo Apertura. Más allá de esta dura derrota, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto han mostrado un rendimiento aceptable en la competencia local, aunque irregular en algunas jornadas.

En el ámbito internacional, Vélez ha demostrado otra cara y se posiciona como uno de los líderes del grupo en la Copa Libertadores. Su contundente victoria por 4-0 ante el mismo Olimpia en la segunda fecha de la fase de grupos marcó un punto de inflexión para el equipo, que ahora busca reafirmar ese dominio en condición de local para mantenerse en la cima.

El Fortín comparte actualmente el liderato del grupo con San Antonio Bulo Bulo, ambos con la misma cantidad de puntos. Una victoria ante el conjunto paraguayo le permitiría seguir en lo más alto y dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final del certamen continental, principal objetivo del equipo en esta temporada.

Por su parte, Olimpia llega a este compromiso necesitado de puntos si quiere mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. El equipo paraguayo se encuentra en una situación comprometida en la tabla de posiciones del grupo y necesita imperativamente un triunfo en Buenos Aires para seguir con chances matemáticas de clasificación.

En el plano local, el Decano marcha tercero en el Torneo Apertura de Paraguay con 29 unidades después de 17 partidos disputados, a siete puntos del líder Libertad. Sin embargo, el equipo dirigido por Fabián Bustos viene con un importante envión anímico tras imponerse por 2-1 ante su clásico rival Cerro Porteño en condición de visitante el pasado fin de semana.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Vélez, que en el último enfrentamiento goleó por 4-0 a los paraguayos en Asunción, resultado que determinó la salida de Martín Palermo como entrenador del conjunto guaraní. Ahora, con Fabián Bustos al mando, Olimpia buscará la revancha en territorio argentino.

Formaciones probables de Vélez y Olimpia

Guillermo Barros Schelotto tiene varias dudas para el armado del once titular de Vélez. La primera incógnita está en el arco, donde Tomás Marchiori continúa recuperándose de su lesión y podría volver a la titularidad, aunque si no llega en óptimas condiciones, Randall Rodríguez ocupará nuevamente el puesto como lo hizo frente a River.

En el mediocampo, las principales dudas están entre Kevin Vázquez y Claudio Baeza para la zona de contención, mientras que en los sectores más ofensivos la disyuntiva se plantea entre Matías Pellegrini y Franco Pizzini. Lo que parece seguro es la presencia de Christian Ordoñez, pieza clave en la mitad de la cancha velezana, junto a Agustín Bouzat y el joven Maher Carrizo, una de las últimas grandes apariciones del Fortín. En la delantera, Braian Romero sería el encargado de llevar el peso ofensivo.

Por el lado de Olimpia, Fabián Bustos parece tener más claras sus ideas para conformar el equipo. El entrenador, que asumió hace apenas cuatro partidos en reemplazo de Martín Palermo, pretende mantener la base del equipo que venció a Cerro Porteño en el clásico paraguayo, con el ingreso del capitán Richard Ortiz en el centro del campo y la incorporación de Robert Rojas a la defensa.

El equipo paraguayo tendrá la sensible ausencia del volante de contención Alex Franco, quien se encuentra lesionado. También es baja Darío Benedetto, quien tras superar un cuadro de dengue, todavía no recupera su mejor nivel físico. De no surgir imprevistos de última hora, el Decano formará con sus mejores hombres disponibles en busca de dar el golpe en Buenos Aires.

Probable formación de Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori o Randall Rodríguez; Elías Gómez, Valentín Gómez, Damián Fernández, Thiago Ariel Silvero; Kevin Vázquez o Claudio Baeza, Christian Ordoñez; Matías Pellegrini o Francisco Pizzini, Agustín Bouzat, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Probable formación de Olimpia: Gastón Olveira; Robert Rojas, Axel Alfonzo, Lisandro López; César Olmedo, Facundo Zabala; Rodney Redes, Richard Ortiz, Javier Domínguez, Iván Leguizamón; Derlis González. DT: Fabián Bustos.

Vélez Sarsfield vs Olimpia: Ficha técnica