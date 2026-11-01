El Vasco Arruabarrena le echó picante al Boca vs. River a último momento: "Boludos" y "llorar"

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, le echó pimienta al Superclásico frente a River Plate a último momento. Consultado al respecto de este encuentro en La Bombonera, tanto en ESPN Premium como en TNT Sports, el director técnico del equipo local dejó en claro cómo se vivió la previa a semejante encuentro en casa. Y aseguró que fue de manera idéntica a cuando se marchó del club allá por marzo del 2016.

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“Pasaron once años, pero sigue habiendo los mismos boludos, las mismas estupideces, llorar… Todo lo que vimos esta semana", disparó munición gruesa el director técnico del cuadro de La Ribera. Incluso, mencionó que fue "de un lado y del otro, también hay bastante de ustedes (los periodistas)". Por último, acerca de este tema, sentenció: "Tenemos que estar ajenos y que el referí (Nicolás Ramírez), que tiene un día complicado por lo que se ha generado, tenga un buen arbitraje”.

River se mostró en contra de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia, se bajó de las reuniones del Comité Ejecutivo de los martes y recientemente votó en contra del formato del nuevo torneo para el 2027. Del lado de Boca, ello fue interpretado como una especie de "guardia alta" o de "paraguas abierto" de parte del conjunto de Núñez.

La formación de Boca vs. River en el Superclásico

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Boca calentó la previa frente a River con pasacalles cerca de La Bombonera.

Los once de Leonardo Ponzio en River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Cómo ver Boca vs. River en vivo: hora, TV y streaming

El Superclásico del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026 se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15 horas. El choque irá en vivo en la televisión por los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Flow. El árbitro principal será Nicolás Ramírez en La Bombonera.