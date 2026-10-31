Dos cambios obligados: el once que Ponzio piensa en River ante Boca

En relación al partido con Racing en el estadio Monumental, Leonardo Ponzio se ve obligado a realizar dos modificaciones dentro del once de River para visitar a Boca en la tarde del domingo 1° de noviembre en la Bombonera. Esto es producto de que hay un regreso tras una suspensión y una serie de bajas en el mediocampo por lesiones. Lo último es algo que preocupa de gran manera al momento de armar el equipo.

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La defensa de River

Lo primero a señalar es que Martínez Quarta se encuentra habilitado para sumar minutos porque acaba de cumplir la suspensión de un partido después de alcanzar la colección de cinco tarjetas amarillas. Esto da lugar a una duda porque Lautaro Rivero regresó a la titularidad frente a Racing y lo hizo anotando un gol que sirvió para darle la victoria al equipo. No obstante, Leonardo Ponzio respetaría lo que viene mostrando en partidos anteriores y le daría la titularidad al exjugador de la Fiorentina de Italia.

Mientras que el resto de la defensa se va a componer con Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. En el banco de suplentes quedarán Francisco Ortega, Giovanni González y Tobías Ramírez, esperando la chance de sumar minutos en caso de que el cuerpo técnico lo considere pertinente.

La mitad de cancha de River

Este es un sector que despierta muchas dudas entre los hinchas porque en la semana se confirmó que Aníbal Moreno quedó relegado por dolores lumbares, mientras que Fausto Vera, al sufrir un desgarro, no está disponible para sumar minutos. Se pudo haber optado por una recuperación exprés, pero pareciera que no se quiso arriesgar al jugador para que la molestia no aumente de grado y no contar con la chance de perderlo en pocos minutos de juego del clásico.

El encargado de administrar los hilos en la mitad de la cancha sería el joven Lucas Silva, que se desempeña como volante central en la categoría de Reserva. Además, es el único disponible dentro del equipo debido a que Juan Portillo se encuentra trabajando para dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados que sufrió a comienzos del año. Si bien el exjugador de Talleres se encuentra cerca de conseguir el alta, no se decidió apurarlo porque prefieren respetar los tiempos señalados por el cuerpo médico.

El once de River

Por lo tanto, en caso de que no suceda una noticia de último momento, el once de River para enfrentar a Boca en la Bombonera se va a componer de los siguientes nombres: Santiago Beltrán; Marcos Acuña, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel; Lucas Silva, Thiago Almada, Tomás Galván, Tobías Andrada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Es más que claro que Sebastián Driussi perdió el puesto por las reiteradas lesiones musculares que sufre.