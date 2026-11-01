El récord que Boca alcanzaría si le gana a River en el Superclásico en la Bombonera

Solo quedan horas para que la pelota comience a rodar en el marco de un nuevo Superclásico del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026. En esta oportunidad, el encuentro se disputará en el campo de juego de la Bombonera, con Boca Juniors como local y River Plate de visitante. Una tarde que podría darle un récord bastante particular al Xeneize en caso de quedarse con los tres puntos que se encuentran en juego.

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De acuerdo con lo que figura en las estadísticas, se puede apreciar que Boca se encuentra con la oportunidad de alcanzar tres victorias de manera consecutiva frente a River. Algo que no se repite desde 1991, cuando lo superó por 4-3, 2-0 y 1-0. Esto genera que el duelo del domingo se transforme en uno especial y mucho más para los amantes del historial.

Por otro lado, los números marcan que hay una diferencia bastante interesante en el historial. Esto es producto de que el Xeneize se marchó ganador en 94 oportunidades, mientras que el Millonario lo hizo en 88 ocasiones y quedaron a mano en 84 jornadas. Son, en total, 266 encuentros disputados entre el amateurismo y profesionalismo, en el marco de campeonatos nacionales como también competiciones internacionales.

Regresando a la racha de tres victorias de manera consecutiva, se desprende que Boca logró ganar seis veces tres o más partidos de manera continuada. En tanto que River lo hizo en cuatro ocasiones. La última vez del Millonario fue en la temporada 1986, cuando se marcó con un 4-1, 1-0 y 2-0. No es coincidencia porque se trata de uno de los mejores años en la historia del club, debido a que fue campeón del torneo local, la Copa Libertadores y conquistó la única Copa Intercontinental que dispone.

El clima para el Boca vs. River: probabilidad de tormentas e inestabilidad

A diferencia de lo que se percibe en la jornada del sábado 31 de octubre, la tarde del domingo 1° de noviembre va a ser una que cuenta con elevadas chances de chaparrones y alguna tormenta aislada a las 15 horas. Horario en el cual se moverá el balón para darle vida a una nueva edición del Superclásico entre River y Boca.

Quién gana en el Superclásico entre River y Boca: predicción según ChatGPT

De acuerdo con una comparación de planteles con base en lo que figura en el sitio Transfermarkt, fue posible realizar un pronóstico con la ayuda de ChatGPT. Este determinó que el posible ganador del partido sería Boca por 1-0 frente a River. Puso como condicionante el hecho de que se juegue en la Bombonera, el andar del equipo y resaltó que se encuentre en la final de la Copa Sudamericana, además de la presencia de Leandro Paredes como figura clave en la mitad de la cancha.