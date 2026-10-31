El once de Boca que Arruabarrena piensa para enfrentar a River

A diferencia de lo que sucedió en ediciones pasadas del Superclásico, Boca se encuentra casi confirmado para recibir a River en el campo de juego de la Bombonera. Aunque hay un solo detalle que Rodolfo Arruabarrena va a tocar cuando se produzca el último entrenamiento del equipo. Esto es producto de que dispone de una duda en la zona ofensiva.

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Hasta el momento, el equipo que se piensa en el Xeneize es el que viene sumando minutos tanto en el plano local como también en el internacional. Sin embargo, hay un detalle que no estaría permitiendo confirmar la formación debido a que el cuerpo técnico posee algunas dudas sobre quién puede llegar a ser el acompañante de Leonel Flores y Miguel Merentiel desde el arranque.

Acá hay dos nombres para un solo puesto: Sebastián Villa o Alan Velasco. La presencia de un jugador por encima del otro puede cambiar de gran manera la forma en la que el equipo se parará en la cancha. El colombiano suele recostarse por los costados para apostar a su velocidad y llegar al fondo con el fin de lanzar centros que son considerados una daga, mientras que el argentino suele asociarse más con los volantes y sumarse al circuito de juego.

Dos nombres que pueden cambiar de gran manera la forma de atacar de Boca, pero todo dependerá de los recaudos que Rodolfo Arruabarrena quiera considerar de cara al Superclásico frente a River. Según los trascendidos, el colombiano es el que más chances tiene de afrontar el partido desde el arranque no solo por su jerarquía individual, que puede ser un problema para los defensores del Millonario, sino también por la experiencia recolectada en su previo paso por el club. Alan Velasco quedaría reservado para la segunda parte del partido.

Por lo tanto, en caso de que no haya ningún tipo de modificación de último momento, la formación de Boca para recibir a River sería la siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

"Trataremos en casa de conseguir los tres puntos en el clásico y seguir manteniéndonos en la parte alta de la tabla anual", expresó el entrenador después de la victoria frente a Independiente en Avellaneda. La intención del Xeneize es pelear hasta el final la tabla anual y quedarse con el título de campeón de la Liga Profesional, además de clasificarse a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Algo que no será posible frente a River, debido a que Rosario Central jugará después del clásico.