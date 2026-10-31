La duda en el ataque Rodolfo Arruabarrena tiene frente a River

De cara a uno de los partidos más importantes del semestre, Rodolfo Arruabarrena se encuentra con una importante duda al momento de confirmar el armado del once titular de Boca para recibir a River en la Bombonera. Esto es producto de que hay dos nombres para una vacante disponible en la zona del ataque. Una duda que probablemente se termine de resolver en la tarde del próximo sábado, en el último entrenamiento del equipo.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con los trascendidos, el cuerpo técnico del Xeneize tiene en la cabeza la formación que lanzará al campo de juego, pero, salvo un detalle, no puede darla por confirmada y mucho menos comunicarles a los jugadores. Esto es producto de que hay una gran duda sobre quién debe ser titular entre Sebastián Villa y Alan Velasco. Hasta el momento, el exjugador de Independiente tendría grandes chances de quedarse con el puesto.

Aunque la presencia del colombiano en estos partidos puede ser de gran ayuda y mucho más contra un equipo que es bastante flojo en términos defensivos, además de que su velocidad puede ser un factor determinante. No obstante, este último elemento es uno a utilizar en el segundo tiempo, cuando el rival se encuentra cansado. Sebastián Villa podría ser una carta de gol más que interesante para intentar ganar los tres puntos que se encuentran en juego.

Mientras que el resto de la formación se compone de la siguiente manera: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Se espera que el entrenamiento del sábado sea el que termine de confirmar la duda en la zona de ataque, ya que un nombre puede cambiar de gran manera el esquema y la forma en la que el equipo se pare en el campo de juego.

Quién gana en el Superclásico entre River y Boca: predicción según ChatGPT

De acuerdo con una comparación de planteles realizadas con los datos que figura en el sitio Transfermarkt, ChatGPT expuso que el equipo que más chances de quedarse con el Superclásico es Boca y entregó tres detalles que se deben considerar al momento de observar el desarrollo de los 90 minutos. El primero es que la presencia de Leandro Paredes en la mitad de la cancha no es para nada algo menor, debido a que puede administrar de gran manera los tiempos del equipo pero más del partido. Algo que River no dispone dentro de su plantel.

Por otro lado, señala que el hecho de que juegue en la Bombonera no es un factor menor porque los hinchas se harán sentir de gran manera en cada momento y el tercer elemento es el presente de los dos equipos. Uno dispone de una racha interesante de partidos, pero el otro se encuentra peleando por salir campeón de la tabla anual, está clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura y lo más importante de todo es que tiene serias chances de levantar la Copa Sudamericana frente Atlético Mineiro en la final.