Los 4 lesionados en River que se pierden el clásico con Boca

El entrenador deberá afrontar el Superclásico con una serie de bajas en una zona muy importante de la mitad de la cancha.

Muchas veces, las victorias en los Superclásicos se pueden explicar por las ausencias de jugadores que un equipo dispone. En este caso, River posee cuatro jugadores menos que no podrán ser utilizados por Leonardo Ponzio al momento de armar el once titular para visitar a Boca en la Bombonera. Es por ello que tendrá que recurrir en algunas partes a ciertos jugadores que no son habitualmente titulares y que deberán realizar una tarde extraordinaria sin que la presión de jugar un Superclásico los afecte.

{{{htmlAmp}}}

La zona más castigada en el Millonario es la mitad de la cancha, pero en una posición que es vital tanto para defender como para atacar, porque no dispone de tres volantes centrales. Cada uno, afectado por distintos tipos de lesiones, no va a poder ser convocado para defender a la banda roja en el nuevo clásico que se organiza en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura. Mientras que la otra ausencia impacta de gran manera en la parte ofensiva.

Las bajas en River

Aníbal Moreno: el volante dispone de una discopatía lumbar que le genera dolores en la zona de la columna y esto le impide poder desplazarse con cierta normalidad. Lo fueron evaluando en la semana, pero determinaron que lo mejor para su salud es que se pierda el Superclásico. También dispone de una molestia en el gemelo derecho. Dos alertas de que arriesgarlo sería una mala idea.

Fausto Vera: el volante central contrajo un desgarro en el isquiotibial derecho el pasado 18 de octubre y no se encuentra en condiciones de sumar minutos frente a Boca. Se trata de una lesión que, por lo general, demanda un mes de recuperación. Acelerar los tiempos puede generar un impacto más profundo en el músculo y dar como resultado que se extienda aún más el proceso de recuperación.

Juan Portillo: a diferencia de los demás, está evolucionando de gran manera, pero todavía no dispone del alta médica porque se encuentra en la recta final de una rotura de ligamentos cruzados que sufrió en el comienzo de la temporada. Se trata de una lesión que debe respetar los tiempos señalados y que luego debe ser acompañada de un nivelamiento físico como también futbolístico antes de que el jugador sea lanzado al campo de juego.

Agustín Ruberto: otro jugador más del plantel de River que se encuentra afectado por una rotura de ligamentos cruzados y que no será una pieza de recambio en la zona de ataque. Se estima que su regreso se dará recién para mediados de la temporada 2027.

Con lo expuesto, Leonardo Ponzio, en la mitad de la cancha, tiene pensado colocar a Lucas Silva como volante central. Es el único disponible y que se desplaza en la posición de manera natural. Cualquier otro nombre que se coloque en la posición será demasiado arriesgado porque se trataría de una improvisación que probablemente tenga muy poco tiempo de trabajo y que va a ser arriesgada frente a un equipo como Boca, que se encuentra aceitado en su funcionamiento.