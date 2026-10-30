El difícil momento de un ex Boca en el fútbol italiano: sin minutos y entre los últimos de la Serie A. De quién se trata.

Exequiel Zeballos atraviesa un complicado presente con el Monza de Italia, equipo con el que volvió a tener minutos a pesar de no poder evitar una nueva derrota en la Serie A. El conjunto de Lombardía perdió 4 a 1 frente a Napoli por la novena fecha del campeonato, y el ex delantero de Boca Juniors ingresó a falta de veinte minutos para el final cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Con esta presentación, alcanzó su tercer encuentro desde su llegada a Europa, aunque todavía no consigue afianzarse entre los titulares.

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En el encuentro disputado este miércoles, el entrenador Iván Juric le dio entrada al minuto 68, instantes después del cuarto tanto de Kevin de Bruyne para el cuadro napolitano. En ese lapso, el atacante argentino tuvo ocho intervenciones con la pelota, no registró remates al arco ni asistencias y cometió una infracción. Su participación fue limitada en un partido que se le presentó cuesta arriba al Monza, que sufrió cuatro goles y no encontró respuestas para revertir el resultado a pesar de su condición de local.

Pocos minutos y entre los últimos de la Serie A: el flojo presente de Zeballos en el Monza

El estreno de Zeballos en Italia había sido el 13 de septiembre, cuando marcó un gol en la caída por 3 a 2 ante Lecce. Luego fue titular frente a Lazio, aunque salió en el entretiempo después de que su equipo quedara con un jugador menos para acomodarse tácticamente. Una lesión lo marginó del triunfo por 4 a 0 ante Cagliari, y en la derrota por 3 a 2 contra Torino permaneció entre los suplentes sin ingresar.

El panorama del Monza tampoco favorece la adaptación del argentino: con apenas siete puntos acumulados, el equipo se encuentra cerca de la zona de descenso y apenas tiene por debajo en la clasificación a Udinese y Parma (5), la Fiorentina de Franco Mastantuono (4) y Venezia (3). En ese contexto, el futbolista con pasado en el 'Xeneize' todavía busca continuidad y protagonismo en una temporada que comenzó con dificultades; su próximo desafío será ante Bologna de visitante, con el objetivo de sumar puntos clave para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones.

Después de nueve fechas, el Monza apenas sumó siete unidades y se ubica 16° en el torneo local del fútbol italiano, cerca de los puestos de descenso.

Cómo fue la llegada de Zeballos a Monza desde Boca Juniors

La llegada de Zeballos a Europa se concretó durante el último mercado de pases después de varios meses de incertidumbre sobre su continuidad en Boca. Su contrato vencía a fines de año y las negociaciones para renovarlo no habían llegado a buen puerto, una situación que condicionó su lugar en la consideración del cuerpo técnico. Así, el futbolista de 24 años terminó por cerrar una etapa en el club en el que se había formado.

Su salida se produjo después de un período irregular, marcado por las lesiones y la falta de continuidad. Durante 2025, el 'Changuito' había ganado notoriedad por su actuación en el Superclásico ante River en La Bombonera, pero una lesión que lo mantuvo dos meses fuera de las canchas afectó su participación en la primera parte de este año. En ese tramo disputó 13 partidos y su última presentación con la camiseta azul y oro fue el 28 de mayo, en la derrota por 1 a 0 frente a Universidad Católica que significó la eliminación de la Copa Libertadores.

Finalmente, Boca llegó a un acuerdo con Monza por una cifra cercana a los cinco millones de dólares en una operación que también contempló la tenencia del 40% de una futura plusvalía para la institución argentina. Antes de concretarse el pase, Napoli y Parma habían mostrado interés en el delantero.