Qué le puede pasar al arquero que chocó al jugador que murió en España

Qué le puede pasar al arquero involucrado en la muerte del jugador en España.

El arquero de Andorra FC., Jesús Owono, podría terminar preso después de la muerte de Jesús de Miguel Alameda, jugador de Tenerife de España. El arquero chocó al futbolista que falleció unas horas más tarde de manera muy violenta, cuando ambos fueron a disputar una pelota en la mitad de la cancha en el encuentro por la segunda división de ese país.

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De hecho, desde la nación europea ya comunicaron que se abrió una investigación por parte del Grupo de homicidios de la comisaría provincial de Policía, en Santa Cruz de Tenerife. Las penas podrían ser durísimas para el guardavalla ecuatoguineano de 25 años, que impactó brutalmente al rival y fue expulsado de inmediato por el árbitro del encuentro Manuel Ángel Pérez Hernández.

El juez principal señaló luego, en el informe posterior, que el portero fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario, con uso de fuerza excesiva, cuando el balón estaba en disputa”. Sin embargo, la tarjeta roja no determina por sí misma una responsabilidad penal ni mucho menos. Para que efectivamente exista un delito, la Justicia de España debe analizar las circunstancias de la jugada, la conducta del futbolista y su relación con el fallecimiento.

Qué establece el Código Penal de España sobre el homicidio por imprudencia

Uno de los artículos que podría entrar en consideración es el 142 del Código Penal español, que contempla el homicidio por imprudencia. La legislación establece penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de imprudencia grave, mientras que la modalidad menos grave contempla multas de entre tres y 18 meses.

No obstante, que una persona muera durante un partido no significa automáticamente que el futbolista involucrado haya cometido un delito. El fútbol es un deporte de contacto en el que los jugadores aceptan determinados riesgos propios de la competencia. Esa circunstancia no significa que cualquier comportamiento esté permitido ni que las acciones que excedan los límites deportivos queden necesariamente fuera del alcance de la Justicia.

Lo que investigar la Justicia sobre el choque ahora

La mecánica del choque y los movimientos de ambos jugadores.

La intensidad y las características del impacto.

La posición de los futbolistas durante la disputa de la pelota.

Las circunstancias en las que el arquero abandonó su área.

Los informes médicos y la causa concreta del fallecimiento.

La relación causal entre el golpe y la muerte del delantero.

El arquero puede ir preso.

¿Por qué la expulsión no significa que Owono haya cometido un delito?

Existe una diferencia entre una imprudencia y una conducta intencional. El artículo 138 del Código Penal español regula el homicidio doloso, cuya modalidad básica contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Para aplicar esa figura, deberían acreditarse sus requisitos específicos. No alcanza con que una acción haya sido violenta ni con que haya terminado con un desenlace fatal. Por eso, tampoco puede deducirse una intención de matar a partir de la expulsión o de las imágenes del accidente.

Las posibles consecuencias deportivas y económicas

En paralelo a una eventual investigación judicial, Owono podría afrontar sanciones disciplinarias adicionales por parte de los organismos del fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberá considerar el acta arbitral y las disposiciones de su Código Disciplinario para determinar si corresponde alguna medida.

Por otra parte, los artículos 109 del Código Penal y 1902 del Código Civil contemplan distintos supuestos vinculados con la reparación de daños y la responsabilidad extracontractual. La eventual intervención de seguros deportivos y las posibles obligaciones económicas dependerán de las circunstancias concretas y de lo que pueda determinarse legalmente.