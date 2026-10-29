Choques de trenes en Brasil: se confirmó la muerte del argentino Agustín Randazzo

Después de más de 24 horas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento del argentino Agustín Randazzo, una de las 69 víctimas fatales que dejó el trágico choque de trenes de alta velocidad en Toledo, España. La noticia fue confirmada por el diseñador Roberto Piazza, uno de sus íntimos amigos.

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"Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau, Agustín querido, descansá en paz", escribió Piazza en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, el diseñador agregó una foto con su pareja y con el argentino de 51 años fallecido en la tragedia. Viajaba en el vagón 8 del AVE que iba de Madrid a Sevilla y era buscado intensamente desde el momento de la colisión.

El choque ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, hora española, entre Urda y Los Yébenes. El AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, impactó contra el tren Iryo 6076, que circulaba delante por la misma vía.

Con la muerte de Randazzo, ya son dos los argentinos fallecidos. Horas atrás, la Cancillería confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que viajaba en el coche 7 del tren de alta velocidad. Iba junto a su hermano Zacarías, que sobrevivió y fue trasladado al Hospital de Toledo.

Quién es Agustín Randazzo

Vivía en España desde 2002 y por motivos laborales, solía trasladarse desde Madrid y el miércoles había abordado un tren de alta velocidad con destino a Sevilla.

Antes de conocerse el desenlace, sus familiares difundieron una fotografía reciente y describieron sus rasgos físicos. Su pareja, Sergi, también aportó información en redes sociales.

Ante la falta de noticias inicial, su hermano Jorge denunció la desaparición en una dependencia policial de Madrid y se sometió a una extracción de muestras de ADN. Luego se trasladó a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y buscarlo entre las personas heridas que permanecían internadas.

El pedido de ayuda de su pareja en redes sociales

Horas después del accidente, Sergi publicó en X un mensaje que superó los tres millones de visualizaciones. Allí explicó que llevaba varias horas sin poder comunicarse con su pareja y pidió colaboración para conocer su paradero.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón Nº 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo", escribió horas antes de que sea confirmado su fallecimiento.