Choque de trenes en España: quién es el argentino desaparecido tras la tragedia

Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, sigue desaparecido tras el choque de trenes en España que este miércoles 28 de octubre dejó al menos 69 muertos confirmados en la provincia de Toledo. Viajaba en el vagón 8 del AVE que iba de Madrid a Sevilla y desde el momento de la colisión, ni su familia ni su pareja lograron saber nada de él.

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La Cancillería argentina confirmó que Randazzo permanece desaparecido y que la Embajada en Madrid y los consulados en España están en contacto permanente con las familias de los argentinos afectados.

Quién es Agustín Randazzo

Randazzo es argentino y vive en España desde 2002. Solía viajar desde Madrid por trabajo y el miércoles había tomado el tren de alta velocidad rumbo a Sevilla.

Para facilitar la búsqueda, su familia difundió una foto reciente y detalló cómo es físicamente: tiene barba entrecana y varios tatuajes visibles, y suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuros. Su pareja, Sergi, sumó en redes sociales otros datos: tiene la cabeza rapada, mide alrededor de 1,70 metros y ese día llevaba camisa y suéter.

Ante la falta de respuesta a sus llamados, su hermano Jorge hizo la denuncia por desaparición en una dependencia policial de Madrid y se sometió a la toma de muestras de ADN. Después viajó a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y buscarlo entre los heridos internados.

Rafael García Junicol, primo hermano de Agustín, contó a Infobae que se enteró por Jorge de que él había tomado ese tren. “Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, relató a ese medio.

El desesperado pedido de su pareja en redes sociales

Sergi publicó un mensaje en X (ex Twitter) horas después del choque que ya superó las tres millones de visualizaciones. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón Nº 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo”, escribió.

En otro posteo compartió un audio que le enviaron desde Urda, una de las localidades cercanas al lugar del accidente, donde le avisaban que en el pabellón de esa ciudad ya no quedaba nadie y que lo único que podían facilitarle eran los teléfonos de contacto.

En su última actualización, Sergi escribió: “Seguimos sin información actualmente”. Contó que la noche anterior fueron al hospital de Toledo y allí les dijeron que no figuraba nada, aunque trabajadores de hospitales de la provincia les indicaron que en la base de datos aparecía un registro, sin más información.

Su caso no es el único. Decenas de familias usan las redes sociales para difundir fotos y datos de pasajeros con los que perdieron contacto, e incluso surgieron plataformas web creadas por usuarios para centralizar la búsqueda.

La otra víctima argentina del choque de trenes

La Cancillería también confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que viajaba en el coche 7 del tren de alta velocidad. Iba junto a su hermano Zacarías, que sobrevivió y fue trasladado al Hospital de Toledo. Otros argentinos también resultaron heridos.

Qué se sabe del accidente en Toledo

El choque ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, hora española, entre Urda y Los Yébenes. El AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, impactó contra el tren Iryo 6076, que circulaba delante por la misma vía.

El balance provisional es de al menos 68 fallecidos y decenas de heridos. Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar mientras siguen trabajando los equipos de emergencia, y las causas del choque están bajo investigación. Los servicios sanitarios de Madrid y Castilla-La Mancha pidieron donaciones urgentes de sangre.

Teléfonos de asistencia oficiales

Teléfonos de atención a víctimas y familiares

Las empresas ferroviarias y los servicios de emergencia habilitaron líneas para quienes buscan información sobre pasajeros del choque de trenes en Toledo: