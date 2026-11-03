Jesús de Miguel Alameda murió este martes 3 de noviembre, horas después de lo que fue el terrible choque que sufrió en pleno partido en España. El delantero del Tenerife recibió un tremendo rodillazo en el pecho por parte de Jesús Owono, arquero del FC Andorra, y cayó al verde césped. Después de sufrir un paro cardíaco en el campo de juego, fue reanimado y trasladado a un hospital en el que falleció horas después de permanecer internado en terapia intensiva.

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Así fue el impacto que recibió Jesús de Miguel

El delantero de 30 años chocó violentamente contra el guardameta durante el encuentro cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en mitad de cancha, luego de un pase largo desde su propia área. En el círculo central, Owono buscó despejar la pelota con un salto acrobático y terminó impactando de lleno con su rodilla en el pecho del delantero. Instantáneamente, De Miguel se desvaneció y causó conmoción tanto dentro como fuera del campo. Los propios rivales, desesperados, pidieron atención inmediata.

El comunicado del Tenerife informando la muerte de Jesús de Miguel

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.

El comunicado del Tenerife sobre la muerte de Jesús de Miguel

Quién era Jesús de Miguel, el arquero que murió en España después de un rodillazo en el pecho

El futbolista nació el 21 de septiembre de 1996 en Madrid y vestía los colores del Tenerife de la Segunda División de España. Antes de ello pasó por clubes como el Leganés, el Lugo de Fuenlabrada, Internacional de Madrid, C. F. Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y C. D. Castellón. Al club en el que se desempeñó hasta los últimos días arribó en julio del 2025 y logró el ascenso desde la Primera Federación a la segunda categoría. Por otro lado, también brilló tanto en el Internacional de Madrid como en el Castellón y con ambos subió de división siendo figura.

Este lunes 2 de noviembre se encontró con el peor final horas después del choque con Jesús Owono, quien además cerró su cuenta de Instagram después de lo sucedido. Gran parte de los clubes de España dejaron sus respectivos mensajes en apoyo a la familia de Jesús de Miguel, además del Tenerife, la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA, entre otros.