Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife de España, falleció este martes tras permanecer internado desde el lunes pasado, en terapia intensiva, luego del brutal rodillazo que sufrió durante un encuentro contra el FC Andorra. El jugador de 30 años recibió un violento impacto en el pecho al chocar con el arquero rival y sufrió un paro cardíaco en el campo de juego. Si bien pudo ser reanimado en el lugar, su situación neurológica empeoró en las últimas horas.

{{{htmlAmp}}}

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", escribieron en redes sociales desde el club que milita en la Segunda División de España.

Desde el club, tras la conmoción generada en el mundo del fútbol, aseguraron que están acompañando a la familia y sus seres queridos. "Todo el tinerfeñismo hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", cerraron.

Al mismo tiempo, desde el FC Andorra -equipo del cual es propietario el exjugador de Barcelona, Gerard Piqué- también enviaron un sentido mensaje en sus cuentas oficiales, lamentando el trágico hecho. "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz", expresaron.

Qué le pasó a Jesús de Miguel Alameda

El delantero de 30 años chocó violentamente contra el arquero rival, Jesús Owono, durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El choque se dio cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en mitad de cancha, luego de un pase largo desde su propia área.

En el círculo central, el arquero Owono buscó despejar la pelota con un salto acrobático y terminó impactando de lleno con su rodilla en el pecho del delantero. Instantáneamente, De Miguel se desvaneció y causó conmoción tanto dentro como fuera del campo. Los propios rivales, desesperados, pidieron atención inmediata.

Si bien el futbolista nacido en Madrid recibió asistencia médica sobre el césped, luego del ingreso de los servicios médicos, no pudo recuperarse. Fue reanimado y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció internado hasta hoy.

El partido fue suspendido y previamente, el arquero vio la roja.