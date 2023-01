Nadal pide cambios en el formato de la United Cup para evitar las jornadas sin nada en juego

A Rafa Nadal le gusta el concepto de la United Cup, pero dice que el formato del torneo por equipos mixtos debería cambiarse para asegurar que en el futuro haya menos partidos inútiles con las eliminatorias ya decididas.

Nadal sufrió su segunda derrota consecutiva en el evento de 15 millones de dólares el lunes cuando cayó ante Alex De Minaur, pero ni España ni Australia tenían opciones de alcanzar la siguiente fase después de perder sus eliminatorias iniciales contra el Reino Unido.

"Aunque la idea sea genial, le encuentro un punto negativo a esta competición: no es lo ideal que hoy estemos aquí jugando por nada", dijo Nadal, que a continuación se dirige a Melbourne para su defensa del título del Abierto de Australia.

"No es bueno para el torneo que hoy juguemos contra Australia estando los dos fuera del torneo, eso no sucedería si el país que no jugó al principio juega con el que perdió el primer día, así todas las eliminatorias tendrían sentido. Eso hará que la competición mejore de cara al futuro", dijo el lunes.

Después de que el Reino Unido se impusiera a España por 3-1 en su primer partido, Nadal se saltó la eliminatoria de dobles mixtos, en la que no había nada en juego.

La edición inaugural de la United Cup se disputa en Sídney, Perth y Brisbane.

Con información de Reuters