El gigante del entretenimiento Paramount, que fue recientemente comprado por su rival Skydance, ha anunciado este lunes un acuerdo con TKO para emitir en régimen de exclusividad durante los próximos siete años y por 7.700 millones de dólares (6.636 millones de euros) los combates de la Ultimate Fighting Championsip (UFC), especializada en artes marciales mixtas.

Según recoge el comunicado conjunto, el contrato tendrá una duración de siete años, a iniciarse en 2026, a razón de 1.100 millones de dólares (948 millones de euros) anuales.

Esto permitirá a Paramount retransmitir los 13 eventos numerados de la UFC y 30 Fight Nights a través de la plataforma Paramount+. Algunas de estas veladas podrá emitirse de manera simultánea en la CBS, propiedad de Paramount.

Como parte del acuerdo, UFC y Paramount abandonarán el actual modelo de 'pay-per-view' de UFC para ofrecer estos eventos prémium sin coste adicional a todos los suscriptores de Paramount+ que estén en Estados Unidos.

Este cambio de estrategia "facilitará el acceso y la visibilidad para los aficionados al deporte y supondrá un importante catalizador para impulsar el compromiso y el crecimiento de suscriptores de Paramount+". Además, Paramount estudiará hacerse con los derechos de UFC fuera de EE.UU. a medida que estén disponibles.

"Los deportes en directo siguen siendo una piedra angular de nuestra estrategia general, ya que impulsan el compromiso, el crecimiento del número de suscriptores y la fidelidad a largo plazo. La incorporación a nuestras plataformas de los eventos mayores de la UFC durante todo el año supone un gran logro", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Paramount, David Ellison.

"Este es un momento histórico y un acuerdo emblemático para UFC que apuntala su posición como un activo deportivo preeminente a nivel mundial", ha asegurado, por su parte, el homólogo de Ellison en TKO, Ariel Emanuel.

Con información de EuropaPress.