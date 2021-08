Preocupación: internaron al Pato Fillol por precaución luego de contraer Covid-19

El "Pato" Fillol anunció en sus redes sociales que fue internado por precaución en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de contraer Covid.

El ex arquero de la Selección Argentina y River Plate Ubaldo Matildo "Pato" Fillol fue internado en las últimas horas por precaución luego de dar Covid positivo el pasado 22 de agosto. Presentó algunas manifestaciones físicas compatibles con el virus, se realizó el hisopado el día siguiente en su San Miguel del Monte natal y se confirmó el diagnóstico. Comunicando las complicaciones que lo afectan anunció en sus redes la noticia de la internación.

"Para los que preguntan por mi estado de salud les comento que esta tarde me internan en una clínica de capital para estar un poco más controlado. No venía saturando bien y por precaución se tomó esta decisión. Gracias a todos por la preocupación y la buena vibra. Cuídense mucho", fueron las palabras del ex campeón del mundo en 1978 a través de su cuenta de Twitter.

Actualmente se desempeña como Coordinador general del departamento de arqueros de River Plate y no hace mucho salió al cruce con Franco Armani. El "Pato" lo destrozó luego de que el actual portero del "Millonario" no tenga un buen desempeño en la tanda de penales durante la definición ante Boca Juniors por la Copa Argentina el pasado 4 de agosto en La Plata.

El Pato Fillol está vacunado contra el COVID-19

El exdeportista recibió las dos dosis durante este mismo 2021, según confirmó él mismo a través de su cuenta oficial de Instagram (@patofillol) a comienzos de año. Incluso, el 12 de marzo publicó en dicha red social una imagen de sí mismo con la constancia de la inoculación con la rusa Sputnik-V y un mensaje destinado a más de 73 mil seguidores.

"Estoy feliz y agradecido de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ojalá todos los argentinos puedan hacerlo cuanto antes. A seguir cuidándonos ente todos. Abrazo del alma", posteó en aquel entonces, hace ya más de cinco meses.