El Pato Fillol destrozó a Armani: "Por algo Dibu Martínez es el arquero de la Selección"

Fuerte declaración del "Pato" Fillol para contra Armani luego de lo que fue la tanda de penales que dejó afuera a River de la Copa Argentina.

Muchas veces se afirma que las definiciones por penales dependen de la suerte de cada equipo. Pero las decisiones a la hora de elegir quien patea primero o para que arco pueden ser determinantes. Puntualmente sobre lo primero, la estadística demuestra que siempre es mejor optar por comenzar la tanda pateando por una cuestión de ventaja. Esto depende de quien gane el sorteo previo y en esta ocasión le tocó al arquero "Millonario" y para muchos, incluido el "Pato" Ubaldo Matildo Fillol, el golero de River erró en la decisión.

Ayer por la noche minutos después del Superclásico disputado en La Plata, el arquero campeón del Mundial 1978 en Argentina, dialogó en vivo en el ciclo Acá hay buen fútbol, emitido en Radio La Red y dejó una frase que está dando mucho que hablar en las redes: "Cuando me preguntan por qué Armani no ataja penales respondo lo siguiente: por algo Dibu Martínez es el arquero de la Selección. Nada más", sentenció el "Pato".

Es claro que Fillol de esto sabe y mucho, y es por eso que tiene la libertad de opinar. Defendió tanto el arco de River como el de la Selección argentina y no tiene filtro a la hora de decir lo que piensa. No es la primera vez que cruza a Franco Armani, ya que a principios del mes de marzo, poco antes de que River dispute la final de la Supercopa Argentina ante Racing, el "Pato" declaró que el año pasado le mandó un mensaje al 1 del "Millonario" y nunca recibió una respuesta: "Le mandé mensajes y no me los contestó. Me sorprendió y me molestó porque yo no tengo nada contra él", y agregó los motivos de por qué quiso contactarse con Armani: "Sólo le escribí para pedirle una camiseta y poder sortearla en una entidad benéfica", había declarado Fillol.

El próximo desafío de River luego de la derrota ante Boca

Culminada la participación del equipo de Marcelo Gallardo en la Copa Argentina, ahora restará apuntar los cañones a la Liga Profesional de Fútbol y a la Copa Libertadores. En el ámbito local, este sábado 7 de agosto se medirá ante Godoy Cruz en Mendoza por la quinta fecha del torneo en el que se encuentra cuarto a sólo un punto de San Lorenzo, Independiente y Racing. Mientras que por la Copa, jugará el próximo miércoles 12 de agosto ante Atlético Mineiro en el Estadio Monumental buscando quedarse con el primer duelo de la serie.