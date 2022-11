La burrada de Luis Enrique en Twitch antes del primer partido de España: "Sudamericanos"

El DT de España, Luis Enrique, cometió un grave error en su debut en Twitch con una respuesta a un usuario que le consultó sobre la Selección de Costa Rica.

Luis Enrique hizo su debut en Twitch a pocos días del partido inicial de la Selección de España en el Mundial Qatar 2022 y cometió una burrada insólita. El DT de la "Furia Roja" se refirió a uno de los rivales que tendrá en la fase de grupos en la que compartirá zona con Costa Rica, Alemania y Japón. El estratega se prepara para su primera experiencia al frente del equipo en una Copa del Mundo y buscará el segundo trofeo de la historia del torneo para el elenco español.

El próximo miércoles 23 de noviembre a las 13:00, España enfrentará a los "Ticos" con el objetivo de sumar tres puntos desde el comienzo en la mencionada instancia. El entrenador opinó acerca del rival que su combinado enfrentará en el Estadio Al Thumana, pero a la hora de definirlos se equivocó con respecto a la ubicación geográfica del país. Además, el técnico dio a sus candidatos para levantar el trofeo el 18 de diciembre y no se guardó nada.

"Se clasificó en el Repechaje, jugaron contra Nueva Zelanda, se adelantaron 1 a 0 y jugaron con un hombre más. Hay algún jugador conocido para los españoles como Keylor Navas o (Joel) Campbell. Es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan, saben lo que hacen. Tienen un entrenador experimentado y será difícil seguro. Simplemente por lo que significa debutar en un Mundial y porque en un Mundial no hay partidos fáciles", sostuvo Luis Enrique sobre el Seleccionado centroamericano.

Vale decir, por supuesto, que Costa Rica no es un país sudamericano y que, por supuesto, no juega en la Conmebol, que es la confederación que nuclea a esta parte del continente. Costa Rica está ubicada en centroamérica, pero alejada del límite entre centro y Sudamérica.

Por otro lado, opinó sobre el nivel de España y postuló a posibles campeones: "Tenemos que ir a jugar contra cualquier Selección con nuestras armas, que es tener el balón, que viaje por el suelo, que esté el mayor tiempo posible en nuestra posesión. No me preocupan los equipos muy fuertes porque estamos acostumbrados a jugar contra ellos. ¿Candidatos? Brasil y Argentina, no hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine y a partir de ahí, Francia que es la actual campeona, Alemania porque no hay nadie en el mundo que pueda decir que Alemania no es favorita. España, Inglaterra, me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa y Bélgica siempre está".

La presentación oficial de Luis Enrique como streamer

"Grabo este vídeo para anunciar que me he hecho "streamer". Bueno, no me he hecho 'streamer' porque esto es un vídeo y todavía no he debutado, pero mi intención es 'streamear' a lo largo del tiempo que estemos en Doha, a donde llegaremos en la madrugada de este viernes, por lo que pienso empezar ese mismo día", comentó en un video publicado en sus redes sociales.

El video se enmarca en una "guerra" que Luis Enrique tiene con el periodismo deportivo y que, en las últimas horas, marcó un nuevo hito. Siempre ha tenido cruce y comentarios fuertes, de hecho se recuerdan varias peleas en conferencia de prensa ante preguntas llamativas por parte de los periodistas. Ahora, Luis Enrique, sumó un nuevo paso en la pelea y añadió que no ahabrá intermediarios aunque, claramente, tiene que hacer las conferencias de prensas avaladas y obligatorias de la FIFA.