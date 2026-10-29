El triste mensaje del Pollo Vignolo antes de Boca vs. River: "Me cagaste el día"

Sebastián "Pollo" Vignolo fue noticia en las redes sociales después de publicar un triste mensaje en la previa del Superclásico del fútbol argentino del próximo domingo 1° de noviembre en La Bombonera. El conductor de ESPN F90 estará a cargo de la transmisión de la señal de Disney para relatar lo que suceda entre Boca Juniors y River Plate desde las 15 horas por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Claro que, antes, sorprendió a sus miles de seguidores con un posteo compartido de un usuario de X (ex-Twitter).

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El triste mensaje del Pollo Vignolo en la previa del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

"Me cagaste el día", escribió el periodista en su cuenta tras compartir la publicación del usuario Mariano Verrina en el que compartió la noticia de que Ariel "Caño" Ibagaza cumplió 50 años el pasado martes 27 de octubre. El exfutbolista nacido en nuestro país y nacionalizado español que surgió de Lanús para luego brillar en el país europeo vistiendo los colores del Mallorca lo celebró con su familia y las fotos no tardaron en hacerse virales en las redes. Más aún después de lo que subió Vignolo en donde varios usuarios dejaron su comentario recordando al exjugador que se consagró campeón del mundo juvenil en Qatar 1995 con la Selección Argentina, pero luego tuvo poco rodaje en la Mayor.

Con respecto a su carrera, debutó el 1° de octubre de 1994 (con tan sólo 17 años) con el "Granate" enfrentando a Deportivo Mandiyú de Corrientes y fue fundamental en el equipo comandado por Héctor Cúper que ganó la Copa Conmebol en 1996 contra Independiente Santa Fe de Colombia con un gol suyo Estuvo allí hasta 1998 para pasar al conjunto español en el que ganó dos títulos más. El resto los cosechó con el Olympiakos de Grecia a partir del 2011 pero antes pasó el Atlético de Madrid y el Villarreal de España. El "Caño" colgó los botines en 2015 vistiendo la camiseta del Panionios griego y actualmente trabaja como asistente técnico en el Volos de dicho país.

El posteo del "Pollo" Vignolo en X sobre el cumpleaños de Ariel "Caño" Ibagaza

La carrera del "Caño" Ibagaza en el fútbol: clubes, estadísticas y títulos conseguidos

Clubes : Lanús; Mallorca, Atlético de Madrid y Villarreal de España; Olympiakos y Panionios de Grecia.

: Lanús; Mallorca, Atlético de Madrid y Villarreal de España; Olympiakos y Panionios de Grecia. Partidos jugados : 558 (+1 con la Selección Argentina).

: 558 (+1 con la Selección Argentina). Goles : 49.

: 49. Asistencias : 93.

: 93. Títulos: Copa Conmebol 1996 con Lanús; Supercopa de España 1998 y Copa del Rey 2003 con el Mallorca de España; Superliga de Grecia 2011, 2012, 2013 y 2014, Copa de Grecia 2012 y 2013 con el Olympiakos y Mundial Sub 20 Qatar 1995 con la Selección Argentina.

El Pollo Vignolo relatará Boca vs. River: día, hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez, con 84 empates.