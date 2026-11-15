El triste anuncio del Pollo Vignolo a su hijo: "Yo quería" y "estoy nervioso"

Sebastián "Pollo" Vignolo le hizo un triste anuncio a su hijo y el video de TikTok se volvió rápidamente viral a través de las redes sociales. El relator de ESPN en la televisión argentina, de 51 años, lamentó no poder jugar el partido amateur entre los medios de comunicación 412 y Luzu TV, en el marco de un desafío entre ambos canales de streaming.

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“Yo lo quería jugar, pero lo voy a relatar...", reconoció el periodista deportivo cordobés ante Benjamín (14), uno de sus dos hijos junto a su hermana melliza Paulina. "Pa, ¿vos relatás el partido Luzu vs. 412?", le preguntó "Benja". "Sí, sí, yo lo relato. Ya relaté el primero, está llegando La Cobra", añadió el conductor de F90 con relación a uno de los streamers más conocidos del país, mientras acariciaba a su perro y tomaba mate.

"¿Estás nervioso?", quiso saber Benjamín. "Y sí, sí... Es un partido... Es un partido bravo para relatar, sí, estoy nervioso”, no dudó en responderle el "Pollo" Vignolo. "Estoy nervioso, estoy nervioso porque sé que es un partido picante", completó una de las principales estrellas de ESPN en la TV de cable deportiva nacional.

La tristeza del Pollo Vignolo y el anuncio a su hijo.

Qué es el partido de 412 vs. Luzu TV, que relata el Pollo Vignolo

Se trata nada menos que de un evento conocido también como "El Gran Partido del Streaming". Es un famoso enfrentamiento futbolístico y mediático entre equipos formados por figuras y creadores de contenido de dos de los espacios de streaming más populares de Argentina: el canal Luzu TV (liderado por Nico Occhiato) y el equipo 412 (impulsado por streamers deportivos fanáticos de Boca Juniors como Davoo Xeneize y La Cobra).

Cómo nació este desafío en el streaming

El primer partido: Se disputó el 31 de mayo de 2026. Terminó en un vibrante empate 6-6 en el tiempo reglamentario y se definió por penales, donde Luzu TV se impuso por 3-2. El evento batió récords de audiencia en el streaming argentino con más de un millón de espectadores en simultáneo.

La revancha: El segundo encuentro se juega este domingo 15 de noviembre de 2026, a partir de las 13:00 (hora argentina), con gran expectativa y cruces previos entre los protagonistas.