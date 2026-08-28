"Estás horrible": las despiadadas burlas de Oscar Ruggeri al Pollo Vignolo al aire de ESPN

El inicio de Fútbol 90 por la pantalla de ESPN dejó un desopilante momento televisivo cuando el conductor Sebastián El Pollo Vignolo abrió el programa asegurando que había vivido una situación incómoda apenas ingresó a las instalaciones del canal. El periodista expuso que fue juzgado por su vestimenta al llegar y pidió que pusieran al aire las grabaciones de seguridad internas para mostrar cómo fue su arribo.

"Hoy fui agredido apenas llegué. ¿Está la imagen?", consultó el conductor frente al resto del panel integrado por Oscar Ruggeri, Morena Beltrán, Marcelo Sottile, Daniel Arcucci y Diego Fucks. Al proyectarse el video en el que se lo ve caminando por los pasillos con una campera urbana y su credencial colgada, los comentarios y las risas no tardaron en aparecer en el estudio.

El debate por la vestimenta y el reclamo por la edad

Lejos de respaldar la elección de su compañero, Ruggeri tomó la iniciativa y lanzó una desaprobación tajante sobre el look del presentador. "Horrible", disparó el exdefensor de la Selección argentina sin ningún tipo de filtro, descartando cualquier visto bueno previo que el conductor hubiera recibido del equipo de vestuario del canal.

Frente a la crítica, Vignolo intentó defenderse y recurrió a una expresión popular para validar su presencia frente a las cámaras: "A ver, ¿tengo aura o no tengo aura?". La réplica de Ruggeri fue inmediata y cargada de ironía: "Pero qué vas a tener aura, cortala con aura vos. ¿Te ganaste algo?".

La discusión sobre el estilo escaló cuando el panelista remarcó que el atuendo elegido no resultaba acorde para el conductor. "Se tiene que adaptar a la edad que tiene", afirmó Ruggeri, cuestionando el uso de prendas que consideró propias de personas más jóvenes. En su defensa, Vignolo mencionó como referencia a otra figura reconocida del medio: "¿No lo viste a Beto Casella cómo se viste?". Sin embargo, el exfutbolista mantuvo su postura y sentenció: "Pero Beto también".