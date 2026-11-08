El abatido mensaje del Pollo Vignolo, con Boca campeón: "Mi mayor frustración"

Sebastián "Pollo" Vignolo dejó en claro cuál fue la mayor frustración de su vida, a los 51 años. El conductor de ESPN en la televisión argentina asistió como invitado a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. Allí, mismo fin de semana en el que relató a Boca Juniors durante su consagración en la tabla anual 2026 del fútbol argentino, recordó su etapa de jugador en la que no pudo llegar a ser profesional.

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"Para mí era tremendo cómo decirle a mi mamá, yo ya lo tenía asumido... Jugué al baby en Pacífico, después fui a Parque, a Argentinos Juniors, después me voy a Vélez. Juego en algún Juvenil, cuando me voy a Vélez siento que estoy más o menos cerca", rememoró el cordobés. "Jugaba de segundo central o carrillero por la izquierda. Iba, venía, tenía un buen estado físico, no era lo que soy ahora", bromeó.

Incluso, el "Pollo" Vignolo reconoció que "el tema era con la pelota en los pies, era otra cosa...". "Casi que no llegaba, tuve alguna que otra lesión, pero no le echo la culpa", se sinceró. Al mismo tiempo, el periodista deportivo enfatizó en que "en los padres de los jugadores hay mucha experiencia vivida, muchos recuerdos, mucha ilusión". "Y yo digo: '¿Cómo le digo a mi vieja que ya está?´", añadió, visiblemente dolido.

El Pollo Vignolo estuvo con Mario Pergolini en Otro día perdido, por El Trece.

"Mi vieja había puesto mucho, sobre todo. La mamá es la que te lleva, yo lo veo ahora con la madre de mis hijos. Que lo lleva, los botines... Para mí, todo es un equipo", profundizó el relator de ESPN. "Te das cuenta, Mario, cuando llega noviembre o diciembre y ya no sos suplente, ya te citan poco. Estás en Quinta, Cuarta, y ya tenés que pegar el salto a Primera o por lo menos entrenar con la Primera", detalló el invitado en el estudio del canal de TV.

"Yo ya tenía 17 años, en ese momento se llegaba más grande a Primera, era otro tiempo, y tenía que tomar una decisión", rememoró el relator. "Me acuerdo de que me tomé el 109 desde la cancha de Vélez, entrenábamos ahí. Llego a la casa de mi mamá, que estaba regando las plantas. ´Mami...´. Mi mamá es como que lo presintió. ´No juego más´. ¿Te parece? No juego más. Y mi vieja dijo ´listo´. Yo ya estaba estudiando periodismo deportivo. Yo siento que el mejor momento de mi mamá, el que más disfrutó, fue cuando yo jugaba", amplió. "Mandale saludos a Norma, que te debe estar mirando", le pidió a Pergolini para cerrar.